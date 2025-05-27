3 июня состоится онлайн-конференция «ROI Navigator: сценарии роста выручки FMCG-брендов»

3 июня в 11:00 состоится открытая онлайн-конференция, где специалисты группы АДВ совместно с партнерами представят ROI Navigator — интеллектуальную платформу, созданную для расчета сценариев роста выручки на данных об активности аудитории и конкурентов.

ROI Navigator разработан группой АДВ и Points Group в партнерстве с ВМК МГУ и «Честным знаком».

В рамках онлайн-конференции мы расскажем, как узнать:

Какие факторы являются драйверами продаж, а какие — барьерами?

Какие инвестиции и в какие каналы необходимы, чтобы повысить продажи?

Как реклама и другие активности бренда влияют на рост продаж?

Как увеличение дистрибуции или проведение промо-акций повлияют на продажи?

Какова отдача от рекламных инвестиций у вашего бренда, а какая — у конкурентов?

Спикеры вебинара:

Александр Папков, директор по инновациям группы АДВ (модератор);

Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов группы АДВ;

Николай Белов, национальная система цифровой маркировки «Честный знак»;

Михаил Одиноков, директор по аналитике Points Group;

Михаил Петровский, доцент и учёный секретарь кафедры ИИТ ВМК МГУ.

В основе ROI Navigator два ключевых модуля:

ROI Benchmarking осуществляет оперативный трекинг факторов, влияющих на продажи и ROI бренда. Инструмент учитывает рыночные показатели, каналы продвижения, дистрибуцию, инвестиции, активность конкурентов, динамику категории и поведение потребителей.

ROI Forecaster строит сценарные решения для прогноза роста продаж и ROI бренда с учетом максимально доступного числа влияющих факторов. Модуль позволяет оценить вклад каждого канала и инструмента в итоговые продажи, осуществить сценарное планирование продаж, а также ежемесячно обновлять модели с учетом изменений рынка, активности конкурентов, цены, каналов дистрибуции и т. д.

Начало онлайн-мероприятия — в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется регистрация на платформе Timepad.