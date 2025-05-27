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18+
27.05.2025 в 12:30

3 июня состоится онлайн-конференция «ROI Navigator: сценарии роста выручки FMCG-брендов»

Группа АДВ, Points Group, ВМК МГУ и «Честный знак» представят платформу для моделирования сценариев роста продаж в категории FMCG

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АДВ ООО | advgroup.ru
erid:2W5zFGXnkS4

3 июня в 11:00 состоится открытая онлайн-конференция, где специалисты группы АДВ совместно с партнерами представят ROI Navigator — интеллектуальную платформу, созданную для расчета сценариев роста выручки на данных об активности аудитории и конкурентов.

ROI Navigator разработан группой АДВ и Points Group в партнерстве с ВМК МГУ и «Честным знаком».

В рамках онлайн-конференции мы расскажем, как узнать:

  • Какие факторы являются драйверами продаж, а какие — барьерами?
  • Какие инвестиции и в какие каналы необходимы, чтобы повысить продажи?
  • Как реклама и другие активности бренда влияют на рост продаж?
  • Как увеличение дистрибуции или проведение промо-акций повлияют на продажи?
  • Какова отдача от рекламных инвестиций у вашего бренда, а какая — у конкурентов?

Спикеры вебинара:

  • Александр Папков, директор по инновациям группы АДВ (модератор);
  • Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов группы АДВ;
  • Николай Белов, национальная система цифровой маркировки «Честный знак»;
  • Михаил Одиноков, директор по аналитике Points Group;
  • Михаил Петровский, доцент и учёный секретарь кафедры ИИТ ВМК МГУ.

В основе ROI Navigator два ключевых модуля:

  • ROI Benchmarking осуществляет оперативный трекинг факторов, влияющих на продажи и ROI бренда. Инструмент учитывает рыночные показатели, каналы продвижения, дистрибуцию, инвестиции, активность конкурентов, динамику категории и поведение потребителей.
  • ROI Forecaster строит сценарные решения для прогноза роста продаж и ROI бренда с учетом максимально доступного числа влияющих факторов. Модуль позволяет оценить вклад каждого канала и инструмента в итоговые продажи, осуществить сценарное планирование продаж, а также ежемесячно обновлять модели с учетом изменений рынка, активности конкурентов, цены, каналов дистрибуции и т. д.

Начало онлайн-мероприятия — в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется регистрация на платформе Timepad.

АДВ Честный ЗНАК ROI Navigator Points Group ВМК МГУ
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