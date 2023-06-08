Работодатели переплачивают 3,5 трлн рублей невыспавшимся сотрудникам

Сотрудникам, которые не высыпаются, а потому работают менее эффективно, работодатель переплачивает ежегодно 3,5 трлн руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.

В исследовании сказано, что сниженная эффективность труда работника в дни, когда он не выспался, ведёт к снижению производительности, а значит работодатель в такие дни переплачивает сотруднику.

«Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — считают аналитики. По сравнению с 2019 годом переплаты выросли на 100 млрд руб.

48% россиян признались, что не высыпаются. В среднем сотрудники в найме чувствуют недосып в течение недели четыре раза. Каждый третий опрошенный (30%) оценил снижение эффективности его работы на 51−75% в день, когда он не доспал.

Полноценно выспаться чаще всего не могут люди в возрасте от 34 до 44 лет (59%), говорят результаты опроса. Женщин среди них больше (58%). Причинами недосыпа респонденты называют вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

В опросе приняли участие 1 тыс. 600 человек, которые работают в найме.