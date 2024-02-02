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02.02.2024 в 17:55

«2х2» взял три награды конкурса медиапроектов социального воздействия «Точно!»

Вручение статуэток прошло 31 января на территории центра дизайна Artplay

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ГПМ РТВ ООО | 2x2tv.ru
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В число победителей всероссийского конкурса медиапроектов социального воздействия «Точно!» вошли три из трёх проектов «2×2». Об этом Sostav рассказали представители телеканала.

1 место в номинации «Точно! Потенциал». «2×2» создал социальный эфирный ролик «Шарики-убийцы», совместно с аниматором Сергеем Посохиным, способный привлечь внимание аудитории к экологической проблеме, связанной с воздушными шарами. «Гелиевые шары, выпущенные в воздух, наносят существенный вред окружающей среде, убивая животных и птиц. Они не растворяются в стратосфере, не улетают на Марс и не распадаются на кислород и водяной пар», — объясняет команда телеканала.

2 место в номинации «Точно! Коллаборация». «2×2», «Лаборатория Касперского» и команда сейлз-хауса «Газпром-Медиа» разработали специальный проект под названием «Киберкринж». Он призывает соблюдать правила безопасности в интернете, помогает прокачать «антикиберкринж» и рассказывает о возможностях продукта бренда. Основной частью стал конкурс, условия и бот для которого, были размещены на сайте «2×2»: зрителям предлагали делиться неловкими, забавными или возмутительными ситуациями, связанными с мошенничеством в сети (когда ты испытываешь «киберкринж»). Для вдохновения участников «Лаборатория Касперского» создала три анимационных ролика, а телеканал «2×2» совместно с «Кубиком в Кубе» придумали озвучку креативов.

3 место в номинации «Точно! Коллаборация». Специально для «Авито» телеканал «2×2» и команда сейлз-хауса «Газпром-Медиа» вместе с аниматором Сергеем Озом разработали мини-сериал «Безработный Сергей». В каждой серии инфантильный и изобретательный миллениал пытается найти применение своим стремящимся к нулю талантам. Сергея и его работодателей ждут сплошные разочарования: от потери крыши над головой до всемирного потопа. Создавая мультсериал, «2×2» обратился к своей аудитории на понятном ей языке и смог выделить сообщение «Авито» на фоне рекламного шума.

Конкурс медиапроектов социального воздействия «Точно!» призван сформировать новый подход медиаиндустрии и профессионального сообщества к производству медиапродукта с интегрированным социальным сообщением и моделью оценки. Конкурс делает особый фокус на проектах, обладающих потенциалом социальных изменений и доказательной практикой. Входит в национальный рейтинг креативности АКАР в категории «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации».

Телеканал 2х2 конкурс
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