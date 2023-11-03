21 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт конференция «CRM и продажи»

21 ноября 2023 года в ДК «Выборгский» состоится бизнес-конференция «CRM и продажи» в формате TED Talks. Это перформанс со звуковым и световым шоу, на котором выступят основатели крупных российских компаний, медиазвёзды и лидеры в сфере продаж и автоматизации. Более 1,4 тыс. участников соберутся под одной крышей, чтобы услышать экспертные советы в области продаж. Об этом Sostav рассказали организаторы конфереции.

«CRM и продажи» — проект, объехавший более 20 городов России и собиравший более 80 тыс. предпринимателей-участников. На сцене ДК «Выборгский» руководители крупных российских компаний поделятся реальным опытом развития бизнеса. Предприниматели и основатели компаний расскажут не только о своих успехах, но и о провалах. А ещё разберут личные кейсы и поделятся опытом с начинающими предпринимателями.

Среди спикеров:

Наталья Касперская — Президент группы компаний InfoWatch. Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»;

Денис Котов — Основатель книжной сети «Буквоед». Совладелец федеральной книжной сети «Читай-город — Буквоед». Основатель и идеолог проекта «Книжные Маяки России». Член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российской Федерации;

Ольга Лялина — Директор по развитию гостиничного комплекса «Метрополь». 10 лет успешного опыта в организации отделов продаж предприятий различных сфер: от крупнооптовой ортопедии до HoReCa;

Никита Левин — Эксперт по продажам amoCRM. Более 7 лет опыта в организации и оптимизации отделов продаж.

Ознакомиться подробнее с мероприятием и зарегистрироваться можно на сайте конференции. Адрес проведения конференции: г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15, ДК «Выборгский».

amoCRM ​— это международная ИТ-компания с десятками тысяч партнёров и сотнями тысяч клиентов по всему миру. Ежегодно она проводит конференции формата TED Talks и объединяет предпринимателей по всей стране и за её пределами. В конференциях принимали участие основатели крупных компаний: Михаил Кучмент, Hoff; Виктор Сёменов, «Белая Дача»; Андрей Романенко, «Эвотор»; Алексей Локонцев, TopGun; Борис Дьяконов, «Точка Банк», Игорь Стоянов, «Персона». Кроме того, на мероприятиях amoCRM нередко выступают и медийные звёзды: Ксения Собчак, Илья Авербух и многие другие.