TMG проводит Форум «Территория транзита»

14 июня в Москве пройдет всероссийский бизнес-форум для операторов рекламы на транспорте «Территория Транзита», организатором которого выступает TMG.

В течение последних лет встреча профессионалов транзитной рекламы проходила в формате тематической Сессии в рамках Международного Конгресса по наружной рекламе. В этом году рекламе на транспорте посвящено самостоятельное профильное мероприятие, которое соберет представителей из 40+ городов от Калининграда до Владивостока, а также СНГ, и охватит все аспекты бизнеса транзитной рекламы.

Приглашенным иностранным экспертом стала директор бельгийской компании Lijncom — Christine Van den Berghe, которая поделится западным опытом работы с транзитной рекламой на уровне регионального оператора.

Российские стандарты представят эксперты TMG по различным как техническим, так и коммерческим направлениям бизнеса, а также представители из регионов России.

Насыщенный конференц-день завершится вечерним коктейлем TMG Rooftop Party для гостей Форума.

Регистрация открыта на сайте мероприятия: http://transitmediaforum.ru

До 26 мая действует цена Early Bird.