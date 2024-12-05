13 новых международных брендов готовятся выйти на рынок РФ

Еще 13 международных брендов могут выйти на рынок РФ в 2025 году. При этом в целом количество новых иностранных игроков на российском рынке сохранится на уровне 2023−2024 годов (до 25 брендов), сообщают «Известия».

Старший директор Сore.Xp Марина Малахатько отмечает, что среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из них — представители европейских стран. «Экспансия очень умеренная. Мало кто выходит на рынок без партнеров. Заинтересованность к рынку проявляют небольшие семейные бренды», — указала она.

В Минпромторге отмечают, что в последнее время происходит структурная перестройка потребительского рынка — вместо якорных иностранных резидентов активно появляются отечественные бренды, которые пользуются спросом у современного российского потребителя.

При этом здоровая конкуренция может оказать положительное влияние на отечественных производителей, например, сподвигнуть на повышение качества товаров. Кроме того, при увеличении количества зарубежных игроков на рынке цены на продукцию российских брендов могут снизиться, прогнозируют в ведомстве.

Генеральный директор «СберМаркетинга» Станислав Андреев полагает, что приходящим иностранным компаниям, особенно европейским, будет непросто завоевывать долю рынка, поскольку российские компании намерены ее удерживать. Иностранцам придется вложить значительные инвестиции в продвижение, чтобы быть заметными в изменившемся бренд-ландшафте, уверен он.

По даным CDEK.Shopping, в третьем квартале расходы россиян на импортные товары выросли на 58,2% год к году, до 1,5 млрд руб. Средний чек снизился на 15%, до 21,1 тыс. руб. Наиболее востребованной категорией продукции стала электроника.