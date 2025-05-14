С 11 по 12 июня 2025 года в Минске состоится Международная Конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга. Летний формат», которая пройдет в рамках деловой программы признанного по всему миру Международного Фестиваля креативности Белый Квадрат / White Square. Главный инсайт Конференции — маркетинг новой эпохи: креативные экономики выходят на первый план эффективности. Глобальные и локальные рынки в 2025 году находятся в жесткой турбулентности и, как никогда раньше, декларируют новые вызовы брендам по всему миру, которые вряд ли можно было предвидеть и учесть в маркетинговых планах и стратегиях коммуникаций даже в недавнем времени. Сильные бренды, успешные в течение многих десятилетий, все чаще теряют позиции, уступая место новым, более технологичным брендам, которые создают инновационные решения не только при создании продукта, но и в позиционировании и коммуникациях с потребителем.

Спикеры конференции — признанные эксперты известных международных и локальных компаний и агентств, профессионалы в сфере маркетинга, креатива и брендинга, обладатели престижных наград Премий эффективности и креативности маркетинга, в том числе, среди спикеров — главный редактор портала Sostav.ru, Роман Бедретдинов, который выступит с темой «тренды диджитал-маркетинга 2025».

Участники конференции — более 350-ти представителей международных и локальных брендов, профессионалы, владельцы бизнесов, топ-менеджеры и директора по маркетингу компания различных сфер экономики Беларуси, России, стран СНГ и других стран, которые стремятся строить эффективные стратегии коммуникаций и делают свои бренды сильнее благодаря творческим и инновационным решениям.

Кульминацией конференции станет церемония награждения победителей Международного фестиваля маркетинга и рекламы White Square 2025, на которой соберутся ключевые лица индустрии коммуникаций Беларуси и других стран, спикеры и участники конференции, победители, призеры и финалисты Фестиваля White Square, члены жюри и партнеры.

Ознакомиться с программой и стать участником можно на association.by. До 16-го мая включительно действуют льготные условия участия.