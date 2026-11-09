10 объектов элитной недвижимости семьи Блиновских перешли государству

Государству перешли 10 объектов элитной недвижимости из числа имущества, конфискованного у «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса о банкротстве Блиновской.

Были взысканы по приговору в бюджет России и оформлены в пользу государства: две московских квартиры, кладовые помещения и парковочные места, подмосковный двухэтажный дом площадью почти 1,2 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 3,5 га. Собеседник агентства сообщил, что «такая же участь ждет еще около 30 объектов недвижимости».

Напомним, в 2025 году Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам тюрьмы. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.