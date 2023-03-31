Четырехрукий пиарщик и бренд-менеджер в урагане упаковок: как нейросеть видит рекламщиков

Sostav поздравляет с 1 апреля всех профессионалов рекламной отрасли и желает той же легкости и креативности при выполнении работы, с которой нейросеть рисует свои уникальные арты.

Давайте пофантазируем и представим, как будет выглядеть рекламное агентство в «нейромире», кто в нем работает и какими сверхспособностями обладают эти персонажи. При помощи Midjourney мы сгенерировали несколько ярких профессий, без которых невозможно представить современный рекламный рынок.

Генеральный директор

Без сильного и смелого руководителя ни один бизнес не выстоит перед натиском кризиса. А встречи в переговорных комнатах порой и вовсе напоминают совещания короля с верными поданными. Представляем вашему вниманию генерального директора!

PR-директор

Кто, если не PR-директор способен выполнять несколько дел одновременно и при этом успевать «все, везде и сразу»? Мы разгадали их секрет!

Креативный директор

В погоне за лучшими идеями и правильными решениями важно не упустить самое главное — удовольствие от процесса. Креативный директор из нашего «нейромира» набирается сил перед новым заездом в масштабный проект.

Стратег

Выбрать правильную маркетинговую стратегию — это не то же самое, что гадание на кофейной гуще. Здесь нужные особые навыки: уметь ориентироваться в лабиринте решений и находить дорогу по положению звезд на небе. Похоже, этим и занимается стратег в понимании Midjourney.

Директор по развитию бизнеса

Директор по развитию бизнеса едва успевает записывать свои идеи. Судя по куче на столе, подчиненным предстоит много работы.

Бренд-менеджер

Бренд-менеджеру пора в отпуск, иначе в дальние страны ее унесет ураган упаковок.

Секретарь

Спокойная работа и солнечная погода за окном — разве не об этом мечтает каждый секретарь? Ее будни в «нейромире» выглядят именно так.

Дизайнер

Его холст — монитор компьютера, а кисти — курсор мыши в программе. Благодаря дизайнерам серая обыденность становится чуточку ярче.

Режиссер

Самый дикий режиссер на самом Диком Западе. А что поделать, свой «Человек с киноаппаратом» нужен в каждом агентстве — видеоконтент нынче в тренде!

Менеджер

Где как не за бокалом вина донести ценность предложения до потенциального клиента? А можно и без клиента, и без предложения… Менеджеры знают, как расслабиться в конце рабочего дня.

Как считаете, похожи ли специалисты из «нейромира» на реальных рекламщиков? Пишите в комментариях, кто понравился больше всего. А если общаетесь с нейросетью на «ты» — с удовольствием посмотрим ваши варианты.