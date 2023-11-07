Что такое отказное письмо для маркетплейса и как его получить

2023-11-07 16:39:56 Время чтения 6 мин 101 1

Для реализации товаров на российских маркетплейсах предпринимателям необходимо оформить сопроводительные документы: сертификат соответствия, декларацию о соответствии или отказное письмо по сертификации. В этом материале мы расскажем о наименее затратном варианте выхода на маркетплейсы. Предметно подскажем, какие категории товаров допускается продавать без разрешительной документации.


Отказное письмо для маркетплейса — это добровольный разъяснительный документ, оформляемый уполномоченным органом по сертификации, в котором официально подтверждается, что указанные в нем товары не отражены в действующем перечне продукции, подлежащей сертификации. Письмо может быть выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), которые продают товары на территории РФ.

Получить отказное письмо на продукцию Вы можете в сертификационном центре, вне зависимости от региона регистрации предприятия. Весь процесс оформления происходит в электронном виде и занимает не более одного дня.

Для того, чтобы оформить отказное письмо нужно предоставить 2 документа:

  1. Заявка и реквизиты заявителя 

Стоимость и срок оформления отказных писем

Отказные письма оформляются не под каждый маркетплейс, а для любых целей, включая  таможенное оформление при импорте ил экспорте. Оформив отказное письмо, организация получатель может воспользоваться им для сотрудничества с любыми сетевыми магазинами или маркетплейсами. Также письмо может пригодится при проверках Роспотребнадзора, чтобы предприниматель подтвердить, что на продукцию не нужно оформлять сертификаты либо декларации о соответствии.

На какие товары можно получить отказное письмо

  1. Автопарфюм,  ароматические саше,  аромадиффузоры и иные формы ароматизаторов, кроме аэрозольных;
  2. Ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов и бижутерия (кроме изделий для детей;
  3. Аксессуары для волос (заколки, резинки, ободки и аналогичные товары);
  4. Канцелярские принадлежности, не являющиеся школьными товарами;
  5. Кухонные деревянные принадлежности и посуда;
  6. Товары для животных (зоотоары), кроме кормов, ветеринарных препаратов и товаров,  работающих с источником питания;
  7. Свечи ароматические восковые;
  8. Пиломатериалы из разных пород дерева;
  9. Интерьерные зеркала, не подключаемые к электричеству;
  10. Садово-дачный инвентарь;
  11. Очки солнцезащитные и оправы;
  12. Сувениры;
  13. Елочные игрушки и праздничные украшения;
  14. Ежедневники, плакаты, открытки, постеры, блокноты, конверты;
  15. Растения и цветы (живые и искусственные);
  16. Маникюрный инструмент;
  17. Картины;
  18. Швейная фурнитура;
  19. Спортивный инвентарь
  20. Мангалы;
  21. Рыболовные товары.

Кто может оформить отказное письмо на продукцию

  1. Получить отказное письмо для маркетплейса могут индивидуальные предприниматели и юридически лица, которые зарегистрированы в РФ и странах Таможенного союза. Так же получателями могут быть заявлены самозанятые граждане, но есть нюанс. На самозанятых можно оформить только отказное письмо, а вот сертификаты и декларации нельзя. Так как для регистрации этих документов требуется указание ОГРН, а у самозанятых его нет.
Ключевое условие для оформления письма — продукция не должна быть отражена в постановлении Правительства № 2425 и технических регламентах Евразийского Экономического Союза.

Требования маркетплейсов Ozon,  Wildberries и Яндекс маркет к отказным письмам

Перечень товаров в отказном письме нужно указывать развернуто и четко. Нельзя просто отразить общую категорию товаров без конкретики. Например, «товары для дома» — так указать нельзя, необходимо перечислить  наименования. Например, ваза для цветов их гипса, статуэтка пластиковая, деревянная менажница для фруктов. Указывайте продукцию в отказном письме так, как указано на упаковке изделия, чтобы не было разночтений в этом плане и у покупателей было меньше вопросов.

Бренд, по которым продается продукция в отказном письме указывать не обаятельно. Артикулы товара также перечислять не обязательно, да и нет в этом особого смысла. От наличия или бренда не зависит, подлежит ли тот или иной товар обязательной сертификации. Вполне достаточно указать наименование изделия, материал, а также код ТН ВЭД.

Письмо должно быть оформлено аккредитованным центром сертификации. Иногда представители маркетплейса при введение нового товара в личном кабинете требуют указать номер аттестата аккредитации сертификационного органа, которым было выдано отказное письмо.  Чтобы выяснить эту информацию, необходимо перейти в реестр на сайте Росаккредитации. Далее в поисковой строке заполнить полное название органа по сертификации.

Вот так это выглядит:

Реестр по сертификации
Реестр по сертификации

В результате поиска выводится интересующая вас информация, в левом верхнем углу появится  номер записи аккредитованного лица в реестре. Его необходимо указать в в момент загрузки электронной  копии отказного письма на маркетплейсе.

Категории: Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Теги: розничная торговлясертификацияотказное письмоЯндекс.МаркетOZONWildBerriesмаркетплейс
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