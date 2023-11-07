Что такое отказное письмо для маркетплейса и как его получить

Для реализации товаров на российских маркетплейсах предпринимателям необходимо оформить сопроводительные документы: сертификат соответствия, декларацию о соответствии или отказное письмо по сертификации. В этом материале мы расскажем о наименее затратном варианте выхода на маркетплейсы. Предметно подскажем, какие категории товаров допускается продавать без разрешительной документации.
Получить отказное письмо на продукцию Вы можете в сертификационном центре, вне зависимости от региона регистрации предприятия. Весь процесс оформления происходит в электронном виде и занимает не более одного дня.
Для того, чтобы оформить отказное письмо нужно предоставить 2 документа:
Отказные письма оформляются не под каждый маркетплейс, а для любых целей, включая таможенное оформление при импорте ил экспорте. Оформив отказное письмо, организация получатель может воспользоваться им для сотрудничества с любыми сетевыми магазинами или маркетплейсами. Также письмо может пригодится при проверках Роспотребнадзора, чтобы предприниматель подтвердить, что на продукцию не нужно оформлять сертификаты либо декларации о соответствии.
Перечень товаров в отказном письме нужно указывать развернуто и четко. Нельзя просто отразить общую категорию товаров без конкретики. Например, «товары для дома» — так указать нельзя, необходимо перечислить наименования. Например, ваза для цветов их гипса, статуэтка пластиковая, деревянная менажница для фруктов. Указывайте продукцию в отказном письме так, как указано на упаковке изделия, чтобы не было разночтений в этом плане и у покупателей было меньше вопросов.
Бренд, по которым продается продукция в отказном письме указывать не обаятельно. Артикулы товара также перечислять не обязательно, да и нет в этом особого смысла. От наличия или бренда не зависит, подлежит ли тот или иной товар обязательной сертификации. Вполне достаточно указать наименование изделия, материал, а также код ТН ВЭД.
Письмо должно быть оформлено аккредитованным центром сертификации. Иногда представители маркетплейса при введение нового товара в личном кабинете требуют указать номер аттестата аккредитации сертификационного органа, которым было выдано отказное письмо. Чтобы выяснить эту информацию, необходимо перейти в реестр на сайте Росаккредитации. Далее в поисковой строке заполнить полное название органа по сертификации.
Вот так это выглядит:
В результате поиска выводится интересующая вас информация, в левом верхнем углу появится номер записи аккредитованного лица в реестре. Его необходимо указать в в момент загрузки электронной копии отказного письма на маркетплейсе.