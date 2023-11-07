Что такое отказное письмо для маркетплейса и как его получить

Для реализации товаров на российских маркетплейсах предпринимателям необходимо оформить сопроводительные документы: сертификат соответствия, декларацию о соответствии или отказное письмо по сертификации. В этом материале мы расскажем о наименее затратном варианте выхода на маркетплейсы. Предметно подскажем, какие категории товаров допускается продавать без разрешительной документации.



Отказное письмо для маркетплейса — это добровольный разъяснительный документ, оформляемый уполномоченным органом по сертификации, в котором официально подтверждается, что указанные в нем товары не отражены в действующем перечне продукции, подлежащей сертификации. Письмо может быть выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), которые продают товары на территории РФ.

Получить отказное письмо на продукцию Вы можете в сертификационном центре, вне зависимости от региона регистрации предприятия. Весь процесс оформления происходит в электронном виде и занимает не более одного дня.

Для того, чтобы оформить отказное письмо нужно предоставить 2 документа:

Заявка и реквизиты заявителя

Стоимость и срок оформления отказных писем

Отказные письма оформляются не под каждый маркетплейс, а для любых целей, включая таможенное оформление при импорте ил экспорте. Оформив отказное письмо, организация получатель может воспользоваться им для сотрудничества с любыми сетевыми магазинами или маркетплейсами. Также письмо может пригодится при проверках Роспотребнадзора, чтобы предприниматель подтвердить, что на продукцию не нужно оформлять сертификаты либо декларации о соответствии.

На какие товары можно получить отказное письмо

Автопарфюм, ароматические саше, аромадиффузоры и иные формы ароматизаторов, кроме аэрозольных; Ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов и бижутерия (кроме изделий для детей; Аксессуары для волос (заколки, резинки, ободки и аналогичные товары); Канцелярские принадлежности, не являющиеся школьными товарами; Кухонные деревянные принадлежности и посуда; Товары для животных (зоотоары), кроме кормов, ветеринарных препаратов и товаров, работающих с источником питания; Свечи ароматические восковые; Пиломатериалы из разных пород дерева; Интерьерные зеркала, не подключаемые к электричеству; Садово-дачный инвентарь; Очки солнцезащитные и оправы; Сувениры; Елочные игрушки и праздничные украшения; Ежедневники, плакаты, открытки, постеры, блокноты, конверты; Растения и цветы (живые и искусственные); Маникюрный инструмент; Картины; Швейная фурнитура; Спортивный инвентарь Мангалы; Рыболовные товары.

Кто может оформить отказное письмо на продукцию

Получить отказное письмо для маркетплейса могут индивидуальные предприниматели и юридически лица, которые зарегистрированы в РФ и странах Таможенного союза. Так же получателями могут быть заявлены самозанятые граждане, но есть нюанс. На самозанятых можно оформить только отказное письмо, а вот сертификаты и декларации нельзя. Так как для регистрации этих документов требуется указание ОГРН, а у самозанятых его нет.



Ключевое условие для оформления письма — продукция не должна быть отражена в постановлении Правительства № 2425 и технических регламентах Евразийского Экономического Союза.

Требования маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс маркет к отказным письмам

Перечень товаров в отказном письме нужно указывать развернуто и четко. Нельзя просто отразить общую категорию товаров без конкретики. Например, «товары для дома» — так указать нельзя, необходимо перечислить наименования. Например, ваза для цветов их гипса, статуэтка пластиковая, деревянная менажница для фруктов. Указывайте продукцию в отказном письме так, как указано на упаковке изделия, чтобы не было разночтений в этом плане и у покупателей было меньше вопросов.



Бренд, по которым продается продукция в отказном письме указывать не обаятельно. Артикулы товара также перечислять не обязательно, да и нет в этом особого смысла. От наличия или бренда не зависит, подлежит ли тот или иной товар обязательной сертификации. Вполне достаточно указать наименование изделия, материал, а также код ТН ВЭД.

Письмо должно быть оформлено аккредитованным центром сертификации. Иногда представители маркетплейса при введение нового товара в личном кабинете требуют указать номер аттестата аккредитации сертификационного органа, которым было выдано отказное письмо. Чтобы выяснить эту информацию, необходимо перейти в реестр на сайте Росаккредитации. Далее в поисковой строке заполнить полное название органа по сертификации.

Вот так это выглядит:

Реестр по сертификации

В результате поиска выводится интересующая вас информация, в левом верхнем углу появится номер записи аккредитованного лица в реестре. Его необходимо указать в в момент загрузки электронной копии отказного письма на маркетплейсе.