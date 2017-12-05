Платформа намерена бороться за качественный контент, проверенный профессионалами



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В следующем году YouTube планирует повысить цены на размещение рекламных объявлений почти на 20%. Компания Google, владелец сервиса, уже уведомила участников отрасли о предстоящих изменениях, сообщает Business Insider.

Цены повысятся на так называемый «сохранный инвентарь», то есть рекламное пространство, приобретенное на определённое время. Такое решение связано с участием YouTube в ряде скандальных историй с крупными рекламодателями. Например, некоторое время назад мировые бренды, такие как Adidas, Mars, Disney и HP обнаружили свои объявления на экстремистских и порнографических каналах, популярных среди террористов и педофилов, после чего и отозвали рекламу.

Google обещает в следующем году увеличить количество специалистов по отбору контента, каналов и комментариев и расширить состав экспертов, определяющих нежелательный контент.

Некоторые рекламодатели уже оценили такой шаг, надеясь, что высокие цены помогут повысить безопасность объявлений.