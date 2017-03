СМИ и крупные компании байкотируют корпорацию из-за запрещенного контента



Иллюстрация depositphotos

Целый ряд крупных мировых компаний и СМИ приостановили свое сотрудничество с Google после того, как выяснилось, что их рекламные объявления размещались на страницах с неприемлемым контентом, таким как пропаганда терроризма и антисемитизма.

Первыми бойкот американской корпорации объявили Channel 4, BBC, L’Oreal, The Guardian. Накануне стало известно, что к ним присоединились телекомпания Sky и три крупных банка — HSBC, Lloyds и Royal Bank of Scotland, сообщает The Guardian.

Крупные рекламодатели отказались от размещения на платформах Google после публикации расследования издания The Times. В нём говорится, что объявления многих крупных брендов и правительства Великобритании стали появляться на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другими запрещенными материалами.

«Мы временно приостановили размещение наших рекламных объявлений на YouTube, пока Google не предоставит гарантии того, что сообщения правительства будут переданы людям надлежащим образом», - говорится в заявлении правительства Великобритании. По аналогичному пути пошли также крупные мировые СМИ и различные компании, в том числе французский производитель косметики L’Oreal, шестой по величине в мире рекламный холдинг Havas SA и др.

Сама Google уже выпустила официальное заявление, в котором пообещала учесть замечания и сделать все, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись. «Мы осознаём необходимость ужесточить политику, которая определяет, где должна появляться реклама Google. Корпорация приложит все усилия, чтобы запретить рекламу на страницах или в видеороликах с запрещенным контентом», - следует из сообщения американской иниернет-компании.