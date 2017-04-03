Бойкот рекламодателей может обойтись Google в 750 млн долларов



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YouTube всеми силами пытается вернуть рекламодателей, которые объявили видеохостингу бойкот. В конце марта ряд крупнейших брендов заморозили рекламные бюджеты и приостановили сотрудничество с Google. Беспокойство компаний было связано с тем, что их рекламные ролики размещались в видео сомнительного содержания. Расследования опубликовали авторитетные издания: Times, Guardian и Wall Street Journal.

Сервис сразу же принял меры и изменил настройки рекламной системы. Теперь рекламодателям доступны новые фильтры, которые можно применить при запуске кампаний. Они не позволят рекламе появиться рядом с неприемлемым контентом. К уже существующим фильтрам («острые социальные проблемы» и «трагедии/конфликты») добавились «сексуальные намеки», «сенсационное/шокирующее» и «ненормативная лексика», сообщает Ad Age. Соответствующие уведомления получили клиенты и агентства.

Ряд блогеров уже заметили снижение рекламных доходов, среди них политический канал The Rubin Report и комедийный проект H3H3Productions. YouTube предупредил авторов о возможных «перегибах» и потере выручки, объяснив демонетизацию оперативностью работы. Владельцам каналов, пострадавших из-за новой политики, рекомендовано проверить свои видео на соответствие правилам.

Решить проблему стараются и с другой стороны. Omnicom запустил программу безопасности, которая способна проверять сотни тысяч видео ежедневно. Оценкой и внесением в «белый список» занимается как искусственный интеллект, так и специалисты. Система гарантирует, что отобранный контент не нанесет ущерба клиентам.

Digital директор Omnicom Джон Ансельмо говорит, что усилий YouTube было недостаточно для борьбы с нежелательным контентом. Политика сервиса заключалась в том, чтобы реагировать на жалобы пользователей. Однако удаление «плохих семян» оказалось неэффективным.

Аналогичный шаг сделал и конкурент Omnicom, рекламный гигант WPP. Холдинг объявил о сотрудничестве с технологической компанией Open Slate, специализирующейся на видеорекламе. Совместными усилиями они надеются составить «белый список» с каналами, заслуживающими доверия и денег рекламодателей.

А на кону действительно большие средства. По оценке аналитиков Nomura Instinet, в 2017 году YouTube может недосчитаться 750 млн долларов из-за бойкота. Это 7,5% годовой выручки видеохостинга.

Между тем директор Google по развитию бизнеса Филипп Шиндлер поспешил успокоить партнеров и заявил, что размещение в сомнительных роликах всегда было «небольшой проблемой» и касалось «очень-очень-очень малого количества» рекламы. Несмотря на незначительные масштабы система мониторинга Google ускорилась в 5 раз, а к проверке рекламы решили допустить сторонние компании вроде DoubleVerify и comScore.