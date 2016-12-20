Sostav подводит итоги главного итогового проекта уходящего года

Редакция Sostav продолжает называть победителей главного проекта «Итоги года 2016», в рамках которого читатели нашего портала и ведущие эксперты российского коммуникационного рынка на протяжении трех недель выбирали лучшие работы в области рекламы и брендинга. В этой публикации мы подводим итоги в категории "Ролики".

Традиционно проект "Итоги года" называет лучшие проекты в 7 номинациях: "Кампании" (лучшие рекламные кампании), "Ролики" (лучшие рекламные видео для ТВ и интернета), "Принт / Аутдор" (лучшие работы в печатной и наружной рекламе), "Интерактив" (лучшая цифровая и инновационная реклама), "Брендинг" (лучшие проекты в потребительском и корпоративном брендинге), "Промо" (лучшие рекламные акции и ambient-проекты) и "Социальная реклама" (лучшие работы в сфере Public Interest).

Читатели и эксперты Sostav выбирают работы в два этапа. Первый этап проекта известен как "народное голосование". На протяжении трех недель читатели нашего портала голосовали за лучшую по их мнению рекламу уходящего года. В общей сложности проект охватил несколько десятков тысяч пользователей, было получено выше 7 тыс. голосов, на основании которых были сформированы шорт-листы по семи номинациям. Более того, в этом году впервые были введены жесткие ограничения по народному голосованию: на протяжении трех недель за одну работу читатель мог проголосовать только один раз с одного эккаунта соцсети.

Второй этап представляет собой экспертное голосование: столпы российской индустрии коммуникаций выбирают из шорт-листов победителей. В экспертную группу вошли самые уважаемые эксперты, представляющие крупнейшие бренды, коммуникационные холдинги, креативные и брендинговые агентства.

Третье место

В этом году на горизонте российской креативной индустрии появилась новая звезда - Государственная Третьяковская галерея. Благодаря ярким и креативным проектам, творческой команде музея удалось положить начало такому сложному и долгому процессу, как изменение отношения жителей столицы и регионов всех возрастов к искусству.

Совместно с командой BBDO Moscow "Третьяковка" реализовала несколько запоминающихся промо-кампаний для различных событий. Одной из них стала выставка, посвященная 200-летию со дня рождения одного из самых популярных и любимых у русского зрителя художников Ивана Айвазовского. В рамках кампании творческая команда агентства совместно с Hype Production создали ролик, в основе которого первые секунды после смерти великого художника, который умер 2 мая 1900 года в Феодосии, в возрасте восьмидесяти трех лет.

Второе место

На втором месте в этом году оказался ролик телеком-оператора МТС, созданный совместно с командой BBDO Moscow. Рекламный ролик, главную роль в котором исполнил актер и шоу-мен Дмитрий Нагиев, стал частью рекламной кампании "Безлимитище", занявший первое место в номинации "Кампании" итогового проекта Sostav.

Первое место

Бесспорным фаворитом этого года стал потрясающий проект российской авиакомпании S7 Airlines и волгоградского агентства TutkovBudkov - #ГравитацияПростоПривычка. Проект, которому суждено было стать лидером всевозможных рекламных конкурсов и фестивалей, был реализован совместно с чикагской инди-рок группой Ok Go! и представлен в начале этого года.

Грандиозный проект "Гравитация просто привычка" представляет собой восхитительный пример Branded Content - музыкального клипа, снятого в искусственно созданной невесомости. Съемки клипа "Upside down & Inside Out" проходили в России, на базе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Декорации, имитирующие салон пассажирского самолета, были построены на борту уникального самолета-лаборат ории Ил-76МДК. Музыканты провели в невесомости около 2 часов 15 минут.

Менее чем за сутки ролик собрал более 20 млн просмотров в соцсети Facebook, почти 240 тыс лайков и 333 тыс репостов.

Дмитрий Тютьков, со-основатель и креативный директор TUTKOVBUDKOV







Большое спасибо всем участвовавшим в народном голосовании и всем, кто вместе с нами сделал гравитацию забытой привычкой! Ролик «Гравитация - просто привычка» уже собрал более 50 международных наград и недавно был номинирован на Грэмми. Профессиональное признание очень многого стоит, но для нас куда важнее то, что видео полюбили и запомнили зрители. Это значит, что наш проект достиг своих целей.Большое спасибо всем участвовавшим в народном голосовании и всем, кто вместе с нами сделал гравитацию забытой привычкой!



Редакция Sostav поздравляет победителей и благодарит на участие в проекте экспертов и читателей!

SOSTAV выражает благодарность генеральному спонсору "Итогов года 2016" - компании и коммуникационной группе .

Также мы благодарим призового спонсора проекта , который назовёт победителяспециальной номинации - "Прорыв года".