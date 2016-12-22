Sostav называет победителей главного проекта этого года

Редакция Sostav продолжает называть победителей главного проекта «Итоги года 2016», в рамках которого читатели нашего портала и ведущие эксперты российского коммуникационного рынка на протяжении трех недель выбирали лучшие работы в области рекламы и брендинга. В этой публикации мы подводим итоги в категории "Интерактив".

Традиционно проект "Итоги года" называет лучшие проекты в 7 номинациях: "Кампании" (лучшие рекламные кампании), "Ролики" (лучшие рекламные видео для ТВ и интернета), "Принт / Аутдор" (лучшие работы в печатной и наружной рекламе), "Интерактив" (лучшая цифровая и инновационная реклама), "Брендинг" (лучшие проекты в потребительском и корпоративном брендинге), "Промо" (лучшие рекламные акции и ambient-проекты) и "Социальная реклама" (лучшие работы в сфере Public Interest).

Читатели и эксперты Sostav выбирают работы в два этапа. Первый этап проекта известен как "народное голосование". На протяжении трех недель читатели нашего портала голосовали за лучшую по их мнению рекламу уходящего года. В общей сложности проект охватил несколько десятков тысяч пользователей, было получено выше 7 тыс. голосов, на основании которых были сформированы шорт-листы по семи номинациям. Более того, в этом году впервые были введены жесткие ограничения по народному голосованию: на протяжении трех недель за одну работу читатель мог проголосовать только один раз с одного эккаунта соцсети.

Второй этап представляет собой экспертное голосование: столпы российской индустрии коммуникаций выбирают из шорт-листов победителей. В экспертную группу вошли самые уважаемые эксперты, представляющие крупнейшие бренды, коммуникационные холдинги, креативные и брендинговые агентства.

Третье место

Бренд армянского коньяка «АРАРАТ» (входит в портфолио Pernod Ricard Rouss) совместно с Театром им. М.Н. Ермоловой и Театром имени Вл. Маяковского, а также творческим партнером, агентством MOST Creative Club, реализовали интерактивный проект «Спектакли глазами актеров». В нём алкогольный бренд приоткрыл занавес тайны о мире театра и позволил зрителю почувствовать себя героем реальных спектаклей.

Рекламщики реализовали механику виртуального участия в театральном действии: зритель сможет увидеть скрытые от их глаз моменты спектакля и разделить эмоции с любимыми актерами на сцене. Интерактивный проект под названием «Спектакли глазами актеров» представляет собой серию 3-минутных видео, снятых от первого лица во время самых эффектных моментов постановок.

Для съёмок использовали специально созданные шлемы с камерами, которые точно передают изображение и звук, окружающие актёров во время игры. Интернет-пользователю остается только выбрать одного из персонажей, задействованных в постановках, и увидеть происходящее на сцене его глазами. За техническую реализацию проекта отвечали специалисты GreGor. ПОДРОБНЕЕ о проекте

Третье место с брендом "АРАРАТ" разделил проект Mastercard, реализованный агентством Affect. Летом 2016 года компания Mastercard использовала персонализированные видеоролики во «ВКонтакте», чтобы рассказать пользователям о своей программе привилегий «Бесценные Города». На музыкальных видео оперные певцы дуэтом исполняли индивидуальные приглашения в Мариинский театр. Для этой акции российское агентство Affect разработало механику с автоматическим монтажом персональных роликов, настроило по нескольким параметрам таргетинг 1200 видеообращений и запустило рекламу в соцсети.

В новостной ленте пользователь видел видеоролик, в котором два оперных певца обращаются к нему по имени. Текст содержал название его родного города и описание сферы его интересов. После этого человек попадал на страницу регистрации в программе «Бесценные города», где рассказывалось, как можно выиграть путешествие в Петербург.

Программа поездки включала в себя посещение ложи Mastercard в Мариинском театре с возможностью увидеть балет «Сильфида», экскурсию по Северной столице, ужин в ресторане, а также трансфер и проживание в гостинице. Продвижение проекта осуществлялось с помощью ретаргетинга и блогеров, которые размещали публикации с персонализированными видео в соцсетях. ПОДРОБНЕЕ о проекте

Второе место

Второе место экспертное голосование присудило проекту спортивного бренда adidas Originals и агентству Friends Moscow. Напомним, агентство реализовало масштабную кампанию для бренда кроссовок NMD, которая прошла в два этапа. Первый этап рекламной кампании – это городской квест NMD_LIVE, проходивший в Москве с 8 по 17 августа.

На канале adidas Originals на YouTube велось прямое включение из разных районов города. В трансляции показывали здания и предметы, которые должны были подсказать, где спрятаны кроссовки. Разгадывая ключи, участники находили кроссовки в самых неожиданных местах - в кафе, на крыше или в музее. ПОДРОБНЕЕ о проекте

Первое место

Проект Роскосмоса и агентства Ailove, покоривший главный парад креативности - Cannes Lions - не оставил равнодушными и наше экспертное жюри. Уникальный арт-проект «Мы верим в космос», посвященный 55-й годовщине первого полета в космос Юрия Гагарина, получил высшую оценку читателей нашего портала и жюри и занял первое место в категории "Интерактив".

Креаторы создали уникальный арт-проект «Мы верим в космос» - интерактивный сайт, рассказывающий об истории достижений российской космонавтики. Проводником по сайту стал герой, который путешествует в виртуальном пространстве, исследуя основные вехи развития космической отрасли.

Цель проекта - показать роль космонавтики как катализатора развития современной науки и техники, рассказать о первопроходцах и исследователях космоса, которые проявили героизм в изучении небесных тел и межпланетного пространства для того, чтобы помочь человечеству найти ответы на вопросы о строении и эволюции Вселенной, образовании Солнечной системы, происхождении и пути развития жизни.

Редакция Sostav поздравляет победителей и благодарит на участие в проекте экспертов и читателей!

Sostav выражает благодарность генеральному спонсору "Итогов года 2016" - компании и коммуникационной группе .

Также мы благодарим призового спонсора проекта , который назовёт победителяспециальной номинации - "Прорыв года".

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