В Москве наградили победителей экспертной рекламной премии Sostav

21 февраля SOSTAV собрал друзей и партнеров на церемонии награждения первой экспертной премии - БОЛЬШАЯ РЫБА. В ресторане «Гудман» на Цветном, где прошло награждение победителей ежегодного проекта ИТОГИ ГОДА на SOSTAV, собрались самые известные и талантливые люди рекламной индустрии. О том, как прошла первая церемония награждения - в фоторепортаже SOSTAV.

SOSTAV поздравил победителей и вдохновителей проектов - лауреатов народного и экспертного ежегодного голосования "Итоги года 2016". Именно они стали, по мнению профессионального сообщества и экспертов отрасли - рекламными китами, акулами рекламного бизнеса - Большими Рыбами.

Методология отбора победителей в "Итогах года" абсолютно прозрачна: лонг-лист для голосования составляется редакцией SOSTAV в течение года. Он включает в себя выдающиеся и наиболее обсуждаемые проекты уходящего года. Учитывается не только качество самой работы, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проекта, реакция на него СМИ и потребителей, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

Из множества работ по 7-ми номинациям народное голосование – а в 2016 году это более 10 тысяч рекламных специалистов – определяет ТОП-10 в каждой категории, после чего 100 экспертов – ведущие специалисты российской индустрии коммуникаций - выбирают победителей. В экспертную группу входят представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств.

Лидеров каждой номинации эксперты выбирают в рамках голосования, присваивая работам баллы в открытом режиме. Результаты онлайн-голосования доступны всем читателям SOSTAV.

На первой церемонии собрались представители крупнейших рекламодателей и ведущих агентств, а также эксперты «Итогов года 2016». Во время торжественного ужина гости поздравляли авторов лучшей рекламы России, а также чествовали вдохновителей и реализаторов этих рекламных проектов - Больших Рыб рекламного бизнеса.

За помощь в организации церемонии награждения благодарим наших друзей и спонсоров:



