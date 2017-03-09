21 февраля SOSTAV собрал друзей и партнеров на церемонии награждения первой экспертной премии - БОЛЬШАЯ РЫБА. В ресторане «Гудман» на Цветном, где прошло награждение победителей ежегодного проекта ИТОГИ ГОДА на SOSTAV, собрались самые известные и талантливые люди рекламной индустрии. О том, как прошла первая церемония награждения - в фоторепортаже SOSTAV.

SOSTAV поздравил победителей и вдохновителей проектов - лауреатов народного и экспертного ежегодного голосования "Итоги года 2016". Именно они стали, по мнению профессионального сообщества и экспертов отрасли - рекламными китами, акулами рекламного бизнеса - Большими Рыбами.

Методология отбора победителей в "Итогах года" абсолютно прозрачна: лонг-лист для голосования составляется редакцией SOSTAV в течение года. Он включает в себя выдающиеся и наиболее обсуждаемые проекты уходящего года. Учитывается не только качество самой работы, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проекта, реакция на него СМИ и потребителей, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

Из множества работ по 7-ми номинациям народное голосование – а в 2016 году это более 10 тысяч рекламных специалистов – определяет ТОП-10 в каждой категории, после чего 100 экспертов – ведущие специалисты российской индустрии коммуникаций - выбирают победителей. В экспертную группу входят представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств.

Лидеров каждой номинации эксперты выбирают в рамках голосования, присваивая работам баллы в открытом режиме. Результаты онлайн-голосования доступны всем читателям SOSTAV.

На первой церемонии собрались представители крупнейших рекламодателей и ведущих агентств, а также эксперты «Итогов года 2016». Во время торжественного ужина гости поздравляли авторов лучшей рекламы России, а также чествовали вдохновителей и реализаторов этих рекламных проектов - Больших Рыб рекламного бизнеса.

 

За помощь в организации церемонии награждения благодарим наших друзей и спонсоров:


 

 

 

Welcome Drink
Игорь Пепеляев IPG Consulting, Надежда Яндашевская PROXIMITY
Дмитрий Лазарев ОТМ, Елена Парастаева КОНТЕНТ ЮНИОН/ Телекомпания СТРИМ
Олег Волкош MEDIA PLUS GROUP
Вячеслав Тихомиров MINT, Надежда Бережная SOSTAV, Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ
Михаил Елисейкин МТС, Михаил Райбман MEDIASCOPE
Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ, Елена Парастаева КОНТЕНТ ЮНИОН/ Телекомпания СТРИМ
Игорь Пискунов MOSAIC, Елена Резникова СПОРТ-ЭКСПРЕС
Фуршет перед торжеством
Александр Трубников приветствует гостей
Начинаем Церемонию..
Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ, Игорь Лутц THE UNTITLED VENTURES
Тая Евграфова и Татьяна Степанова АКВАНАР
Юлия Немировская и Ольга Юшина Благотворительный фонд ГАЛЧОНОК
Светлана Гуляева ТЕЛЕКАНАЛ ДОЖДЬ и Команда РА Восход: Наталья Гаак, Шухарт Павел, Лузина Ирина
Александр Трубников SOSTAV, Олег Волкош MEDIA PLUS GROUP
Сергей Поляков TUTKOVBUDKOV, Константин Беляков S7 GROUP, Дмитрий Тютьков TUTKOVBUDKOV
Евгений Капустин PEPSICO
Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ, Овик Саркисян НЬЮ-ТОН, Виктория Инкелес SOSTAV, Натэлла Стародубцева ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ, Александр Трубников SOSTAV
Юлия Немировская и Ольга Юшина Благотворительный фонд ГАЛЧОНОК
Миахил Белошапка АГЕНТСТВО ДАЛЕЕ
Гости вечера
Александр Трубников и Наталья Армаганова PERNOD RICARD ROUSS
Ирина Васенина PROGRESSION GROUP
Анна Смирнова TMG, Евгения Баранова TMG
Оксана Жданович ИЛЬ ДЕ БОТЭ и Роман Деревянкин ОТМ
Глеб Сахрай и Андрей Червонский EDELMAN, Александр Трубников и Виктория Инкелес SOSTAV, Макс Брызгалин
Юлия Пущина и Александр Заватский Friends, Кирилл Бондаренко и Валерия Ваганова Adidas
Андрей Червонский EDELMAN, Элина Зорина АВИЛОН, Елена Резникова СПОРТ-ЭКСПРЕС
Руслан Брагин ПОЛУГАР, Денис Сидоров SOSTAV
Борисова Анна и Фролова Анна АВТОСПЕЦЦЕНТР
Павел Махаринский AVANT
Елена Коровина КОММЕРСАНТ
Виктория Инкелес SOSTAV и Максим Брызгалин
Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ, Игорь Лутц THE UNTITLED VENTURES
Людмила Столярова МЕГАФОН и Команда РА Восход: Наталья Гаак, Шухарт Павел, Лузина Ирина
Вячеслав Тихомиров и Мария Кириенко MINT, Наталья Сытник BBDO MOSCOW, Мария Сучкова PEDIGREE/MARS RUSSIA, Екатерина Саврасова и Алексей Фёдоров BBDO MOSCOW
Мария Кириенко MINT, Наталья Сытник BBDO MOSCOW, Алексей Фёдоров, Екатерина Саврасова BBDO MOSCOW
Таюпова Мадина MAIL.RU GROUP, Михаил Хан, Митя Мещеряков и Виталий Быков RED KEDS
Чумаченко Александр LEO BURNETT, Лейсан Абдулина ДЖИП/ АО ЭфСиЭй РУС, Екатерина Георгиевская LEO BURNETT
Андрей Иванов BBDO, Дарья Филипова СБЕРБАНК, Владлена Обухова BBOD, Алёна Конурина СБЕРБАНК
Николай Антропов и Елена Шарубина ГРАН КРЮ/SIMPLE, Андрей Ионочкин и Михаил Губергриц LINII GROUP
Максим Брызгалин и Фара Кучкаров DEPOT WPF
Кирилл Бондаренко ADIDAS
Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ, Михаил Райбман MEDIASCOPE, Алексей Фадеев DEPOT WPF
Станислав Розен и Николай Хренков PERNOD RICARD ROUSS, Юлия Перфилова и Даниил Филин MOST CREATIVE CLUB
Станислав Розен и Николай Хренков PERNOD RICARD ROUSS
Юлия Пущина и Александр Заватский Friends, Кирилл Бондаренко и Валерия Ваганова Adidas
Юлия Холодова AILOVE, Игорь Буренков РОСКОСМОС, Сергей Буевич и Фёдор Витюгин AILOVE
Игорь Буренков РОСКОСМОС и Максим Брызгалин
Анатолий Новожилов СБЕРБАНК
Мария Яковлева МТС
Юрий Самойленко VOLKSWAGEN
Андрей Иванов BBOD MOSCOW и Мария Яковлева МТС
На сцену за наградами приглашаются...
Евгения Чурбанова, Дарья Филипова, Алёна Конурина СБЕРБАНК, Руслан Медведь и Александр Будилин R.POINT/RAMBLER&Co
Элла Нистратова СЕТЬ РЕСТОРАНОВ ГУДМАН И КОЛБАСОФФ
Александр Сопенко AFFECT, Юлия Иванова MASTERCARD и Рената Сайранова MASTERCARD, Илья Корнеев AFFECT
Сучкова Мария и Дарья Мальчевская PEDIGREE (MARS RUSSIA), Игорь Пискунов MOSAIC
Михаил Райбман MEDIASCOPE и Игорь Буренков РОСКОСМОС
Михаил Симонов, Михаил Райбман и Игорь Буренков
Михаил Райбман MEDIASCOPE и Сергей Буевич AILOVE
Михаил Райбман MEDIASCOPE и Дарья Мальчевская PEDIGREE / MARS RUSSIA
Михаил Райбман MEDIASCOPE и Евгения Чурбанова СБЕРБАНК РОССИИ
Евгения Чурбанова СБЕРБАНК РОССИИ
Михаил Райбман MEDIASCOPE, Игорь Кирикчи BBDO MOSCOW и Михаил Симонов СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ
Церемония подходит к завершению
Алексей Фадеев и Фара Кучкаров DEPOT WPF, Наталия Блошенкова
Лейсан Абдулина ДЖИП/ АО ЭфСиЭй РУС с подругой
Людмила Столярова и Олег Николаев МЕГАФОН
Пётр Серёдкин и Виктор Маренчук BURGER KING
Кирилл Колесников SOSTAV, Роман Юдович STADA
Игорь Буренков РОСКОСМОС
Дарья Мальчевская PEDIGREE (MARS RUSSIA)
Константин Беляков и Ксения Куприянова S7 GROUP
Ася Вучетич BBDO MOSCOW, Лара Бобкова ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
Андрей Иванов и Владлена Обухова BBDO MOSCOW
Вячеслав Султанов БРИСТОЛЬ
Рок группа COME TO GOA
Рок группа COME TO GOA
SOSTAV в неполном составе
Финал
Елена Зурабашвили EVA GOLD, Михаил Симонов, Елена Павлова ПЕРВЫЙ ВОЛЖСКИЙ
Гудман. Пять утра...