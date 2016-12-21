Sostav называет победителей в главном итоговом проекте этого года

Редакция Sostav продолжает называть победителей главного проекта «Итоги года 2016», в рамках которого читатели нашего портала и ведущие эксперты российского коммуникационного рынка на протяжении трех недель выбирали лучшие работы в области рекламы и брендинга. В этой публикации мы подводим итоги в категории "Брендинг".

Традиционно проект "Итоги года" называет лучшие проекты в 7 номинациях: "Кампании" (лучшие рекламные кампании), "Ролики" (лучшие рекламные видео для ТВ и интернета), "Принт / Аутдор" (лучшие работы в печатной и наружной рекламе), "Интерактив" (лучшая цифровая и инновационная реклама), "Брендинг" (лучшие проекты в потребительском и корпоративном брендинге), "Промо" (лучшие рекламные акции и ambient-проекты) и "Социальная реклама" (лучшие работы в сфере Public Interest).

Читатели и эксперты Sostav выбирают работы в два этапа. Первый этап проекта известен как "народное голосование". На протяжении трех недель читатели нашего портала голосовали за лучшую по их мнению рекламу уходящего года. В общей сложности проект охватил несколько десятков тысяч пользователей, было получено выше 7 тыс. голосов, на основании которых были сформированы шорт-листы по семи номинациям. Более того, в этом году впервые были введены жесткие ограничения по народному голосованию: на протяжении трех недель за одну работу читатель мог проголосовать только один раз с одного эккаунта соцсети.

Второй этап представляет собой экспертное голосование: столпы российской индустрии коммуникаций выбирают из шорт-листов победителей. В экспертную группу вошли самые уважаемые эксперты, представляющие крупнейшие бренды, коммуникационные холдинги, креативные и брендинговые агентства.

Третье место

Большое впечатление на читателей Sostav и участников экспертного голосования произвела работа молодого брендингового агентства «Джекил и Хайд», о котором мы услышали в этом году впервые. Специально для петербургской рыбоперерабатывающей компании «Океан Трейдинг Компании-П» команда агентства разработала и вывела на рынок новый бренд морепродуктов «Океан ТРК».

Для того, чтобы решить основную поставленную задачу - показать свежесть продукции - специалисты агентства решили показать рыбу так, как ее видят настоящие рыбаки. Именно такое решение должно отразить, «что рыба настолько свежая, что буквально еще живая», уверены авторы проекта. Что касается логотипа, то его авторы вынесли на первый план, чтобы он занимал большую часть упаковки. ПОДРОБНЕЕ о проекте

«Для нас это просто невероятный результат. Это наш первый крупный проект и, пожалуй, самый сложный, кропотливый и долгий из всех, которые нам приходилось делать. И когда результат твоей тяжелой работы получает такие высокие оценки, - это, безусловно, очень приятно», - прокомментировал креативный директор агентства Михаил Раков.

Второе место

На втором месте оказалась сеть винотек Grand Cru, принадлежащая винному дистрибьютору Simple, которая обновила сеть своих магазинов - SimpleWine. Ребрендинг, айдентику и логотип винотек разработала команда агентства LINII Group.

В этом году ритейлер поставил перед собой задачу расширить целевую аудиторию и привлечь новых клиентов. Для этого в компании расширили ассортимент сети, добавили вина в среднем ценовом сегменте, а также обновили логотип и айдентику торговой сети.

За обновление фирменного стиля отвечала команда агентства LINII Group. Творческая команда агентства остановилась на сдержанном стиле, который не должен отвлекать внимание от главного - от выставленной на полках винной коллекции. Цветовая гамма бренда сочетает темно-красный, серый и белый цвета. ПОДРОБНЕЕ о проекте

Михаил Губергриц, креативный директор дизайн-студии LINII



Во-первых, хочу сказать спасибо всем, кто за нас голосовал. Мы очень рады тому, что именно профессиональное сообщество отметило этот проект. Это не фестивальная работа, она не такая яркая, не "вызывающе креативная", она требует желания понять, почему она именно такая. Но этот стиль будет еще долго работать на бизнес клиента. Я очень рад за команду Simple и Максима Каширина лично, мне очень нравится этот бренд и очень приятно все больше и чаще видеть его на улицах Москвы.



Во-вторых, я очень рад именно второму месту. Это достаточно хороший результат, чтобы порадоваться сегодня, но это не настолько круто, как хотелось бы нам, и это значит, что в следующем году мы будем стараться оказаться еще выше :-)



А в третьих, на момент, когда редакция попросила меня написать этот комментарий, мы еще не знали, кто выиграл первое место. Но кто бы это ни был, примите наши поздравления и бойтесь нас в следующем году! LINII набрали силу и мы еще удивим вас в следующем году!



Первое место

Первое место единогласно и читатели Sostav и эксперты отдали проекту оного из самых узнаваемых брендов фаст-фуда - KFC. В этом году сеть фаст-фуда по всему миру пережила масштабные изменения - бренд KFC получил новую стратегию, а рестораны обновили айдентику и упаковку для своего меню. В России за обновление бренда отвечала команда Depot WPF.

Идея, на которой построена новая стратегия бренда, стремится изменить саму парадигму отношения к еде: это не только процесс утоления голода, но и один из способов подчеркнуть свою индивидуальность, отмечают представители бренда. Перед дизайнерами была поставлена комплексная задача - перенести в айдентику глобальность бренда, его легендарность и соответствие современным трендам. ПОДРОБНЕЕ о проекте





Алексей Андреев, управляющий партнёр Depot WPF



Работа с такими брендами, как KFC, требует высочайшего уровня ответственности и особого внимания к «тонким» настройкам. Тем больше мы радуемся тому, что «прагматичный» результат нашего проекта высоко оценивают на самых авторитетных дизайнерских премиях. Рады, что эксперты Sostav оказались в своей оценке единодушны с жюри Red Dot.



Пётр Розански, директор по маркетингу Yum! Brands Russia



Я горжусь этой заслуженной наградой, тем более, что в шорт листе было много достойных номинантов. Редизайн упаковки помог бренду значительно усилить свое визуальное присутствие, в первую очередь при обслуживании на вынос и на фудкортах. Бренд стал восприниматься гостями KFC более ярким, трендовым и молодежным.



Редакция Sostav поздравляет победителей и благодарит на участие в проекте экспертов и читателей!

Sostav выражает благодарность генеральному спонсору "Итогов года 2016" - компании и коммуникационной группе .

Также мы благодарим призового спонсора проекта , который назовёт победителяспециальной номинации - "Прорыв года".