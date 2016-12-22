Sostav называет победителей главного проекта этого года

Редакция Sostav продолжает называть победителей главного проекта «Итоги года 2016», в рамках которого читатели нашего портала и ведущие эксперты российского коммуникационного рынка на протяжении трех недель выбирали лучшие работы в области рекламы и брендинга. В этой публикации мы подводим итоги в категории "Принт/Аутдор".

Традиционно проект "Итоги года" называет лучшие проекты в 7 номинациях: "Кампании" (лучшие рекламные кампании), "Ролики" (лучшие рекламные видео для ТВ и интернета), "Принт / Аутдор" (лучшие работы в печатной и наружной рекламе), "Интерактив" (лучшая цифровая и инновационная реклама), "Брендинг" (лучшие проекты в потребительском и корпоративном брендинге), "Промо" (лучшие рекламные акции и ambient-проекты) и "Социальная реклама" (лучшие работы в сфере Public Interest).

Читатели и эксперты Sostav выбирают работы в два этапа. Первый этап проекта известен как "народное голосование". На протяжении трех недель читатели нашего портала голосовали за лучшую по их мнению рекламу уходящего года. В общей сложности проект охватил несколько десятков тысяч пользователей, было получено выше 7 тыс. голосов, на основании которых были сформированы шорт-листы по семи номинациям. Более того, в этом году впервые были введены жесткие ограничения по народному голосованию: на протяжении трех недель за одну работу читатель мог проголосовать только один раз с одного эккаунта соцсети.

Второй этап представляет собой экспертное голосование: столпы российской индустрии коммуникаций выбирают из шорт-листов победителей. В экспертную группу вошли самые уважаемые эксперты, представляющие крупнейшие бренды, коммуникационные холдинги, креативные и брендинговые агентства.

Третье место

С небольшим отрывом на третьем месте в наших "Итогах года" оказалась нашумевшая рекламная кампания сети фаст-фуда Burger King, которая в этом году неоднократно шокировала интернет-пользователей своими дерзкими задумками. Не исключением стали рекламные принты «злого» бургера под слоганом «Смотри не обострись».

Эту концепцию поддерживают и другие элементы: например, между перчиками-глазами появилась надпись «Жгучий вкус прямо в булке», из-за чего пользователи стали воспринимать чили не как глаза, а как совсем другую часть тела. Всеми этими соображениями пользователи активно делились в соцсетях.

Второе место

Второе место экспертное жюри присудило проекту телеканала "Дождь", который был реализован совместно с рекламным агентством "Восход". Напомним, в этом году на улице Екатеринбурга появился на первый взгляд обычный билборд. На нем авторы написали незамысловатый слоган - "Дождь смоет ложь".

Фишка" билборда в том, что слово "ложь" написано гуашью, таким образом, во время дождей оно будет постепенно смываться. "По идее через пару недель от "лжи" ничего и не останется", - отмечают представители телеканала.

Все желающие следить за изменениями могут это делать с помощью сайта телеканала "Дождь", на котором ведется постоянная трансляция с места установки наружки. Причем, если на видео, то есть в Екатеринбурге, будет идти дождь, то пользователи смогут купить подписку на телеканал со скидкой 50%. ПОДРОБНЕЕ о проекте

Первое место

Абсолютным фаворитом среди жюри и читателей в номинации "Принт/Аутдор" стал проект "Сбербанка" и агентства GOOD Moscow - STREETS. Этот проект по праву можно считать одним из самых необычных в истории финорганизации. Это отметили не только в России, но и на международном уровне - проект получил серебро на престижном параде креативности Cannes Lions 2016.

В 2016 году Сбербанк представил одну из самых необычных рекламных кампаний в своей истории. Для осуществления быстрого перевода по СМС или через мобильное приложение нужно знать только номер телефона получателя, сам перевод занимает несколько секунд. Для рекламной кампании был выбран канал, который позволяет максимально быстро попробовать сервис без донесения прямого рекламного сообщения.

В рамках проекта "Улицы" Сбербанк запустил специальную программу по поддержке уличных артистов. В январе-феврале были найдены десятки уличных артистов в 11 крупнейших городах России. Офисы банка оказали артистам поддержку при открытии карт - у большинства артистов карты уже были. ПОДРОБНЕЕ о проекте.

Мария Ельчинова, CEO Maxus



Любая эффективная реклама кампания в каждом медиа должна быть и эффективной и креативной одновременно и печатная реклама не является исключением. Яркий и запоминающийся креатив, значительно увеличивает эффективность рекламы, но при этом важно не забывать о задачах конкретной кампании.



Креатив ради креатива не несет в себе никакой ценности, также как качественное планирование при скучном исполнении не даст максимально результата. Для достижения максимального эффекта очень важно тесное сотрудничество между клиентом и агенствами.



Редакция Sostav поздравляет победителей и благодарит на участие в проекте экспертов и читателей!

Sostav выражает благодарность генеральному спонсору "Итогов года 2016" - компании и коммуникационной группе .

Также мы благодарим призового спонсора проекта , который назовёт победителяспециальной номинации - "Прорыв года".

Читайте также:



Лучшие рекламные кампании

Лучшие рекламные ролики

Лучшие проекты в брендинге

Лучшие интерактивные проекты