Sostav подводит итоги главного итогового проекта уходящего года

Редакция Sostav называет победителей главного проекта «Итоги года 2016», в рамках которого читатели нашего портала и ведущие эксперты российского коммуникационного рынка на протяжении трех недель выбирали лучшие работы в области рекламы и брендинга. В этой публикации мы подводим итоги в категории "Кампании".

Традиционно проект "Итоги года" называет лучшие проекты в 7 номинациях: "Кампании" (лучшие рекламные кампании), "Ролики" (лучшие рекламные видео для ТВ и интернета), "Принт / Аутдор" (лучшие работы в печатной и наружной рекламе), "Интерактив" (лучшая цифровая и инновационная реклама), "Брендинг" (лучшие проекты в потребительском и корпоративном брендинге), "Промо" (лучшие рекламные акции и ambient-проекты) и "Социальная реклама" (лучшие работы в сфере Public Interest).

Читатели и эксперты Sostav выбирают работы в два этапа. Первый этап проекта известен как "народное голосование". На протяжении трех недель читатели нашего портала голосовали за лучшую по их мнению рекламу уходящего года. В общей сложности проект охватил несколько десятков тысяч пользователей, было получено выше 7 тыс. голосов, на основании которых были сформированы шорт-листы по семи номинациям. Более того, в этом году впервые были введены жесткие ограничения по народному голосованию: на протяжении трех недель за одну работу читатель мог проголосовать только один раз с одного эккаунта соцсети.

Второй этап представляет собой экспертное голосование: столпы российской индустрии коммуникаций выбирают из шорт-листов победителей. В экспертную группу вошли самые уважаемые эксперты, представляющие крупнейшие бренды, коммуникационные холдинги, креативные и брендинговые агентства.

Третье место

На третьем месте оказалась рекламная кампания Сбербанка, посвященная 175-летнему дню рождения банка. В рамках масштабной рекламной кампании, которая была реализована совместно с креативной командой BBDO Moscow и холдингом Rambler&Co, которая включает в себя большой имиджевый проект по открытию музеев в 28 городах страны для горожан, первую выставку тактильных картин в России вместе с ГМИИ им А.С. Пушкина для слабовидящих и слепых, также перечень проектов в интернете для поддержки музейного проекта, таких как «Найди себя в искусстве», текст на afisha.ru про знание искусства, активация на adme, оформление таких ресурсов как lenta.ru gazeta.ru afisha.ru – под старину или проект с vinci.

Второе место

На втором месте в этом году мы поздравляем авиакомпанию S7 Airlines, которая в этом году продолжила сотрудничество с Wieden+Kennedy Amsterdam и порадовала вдохновляющей рекламной кампанией "Лучшая из планет". В рамках рекламной кампании рекламщики представили тв-ролик, который появится в эфире федеральных телеканалов, принты для печатных и интернет-изданий, а также наружную рекламу, которая уже появилась в крупнейших городах маршрутной сети S7 Airlines.

В рекламном ролике рекламщики показали Землю глазами героя, который знает, каково это быть вдали от нее – российского летчика-космонавта, Героя России Андрея Борисенко. Он провел более 164 дней вдали от Земли и, как никто другой, знает, насколько мир вокруг нас невероятный и удивительный. Озвучивает ролик сам Андрей Борисенко.

Первое место

Абсолютным лидером этого года стал телеком-оператор МТС с рекламной кампанией "Безлимитище". Каждый год телеком-оператор вдохновляет своих абонентов яркими и запоминающимися рекламными кампаниями, и этот год не стал исключением. Совместно с агентством BBDO Moscow, МТС решил не отказываться от образа Дмитрия Нагиева в рекламе и запустил еще одну серию рекламных роликов с актером в главной роли.

Редакция Sostav.ru поздравляет победителей и благодарит на участие в проекте экспертов и читателей!

SOSTAV выражает благодарность генеральному спонсору "Итогов года 2016" - компании и коммуникационной группе .

Также мы благодарим призового спонсора проекта , который назовёт победителя специальной номинации - "Прорыв года".