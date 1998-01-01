«Искусство выбора: Как я строю свою коллекцию»



Путешествие по миру искусства — это не только процесс выбора объектов для коллекции, но и исследование себя, своих вкусов и ценностей. За последние пять лет моя коллекция претерпела заметные изменения. Начав с поддержки друзей-художников и поиска произведений, отражающих социальные и политические аспекты, я постепенно перешла к более глубокому и эмоциональному отбору.

Теперь каждая покупка — как погружение в новый мир, новую историю. Одно из последних и любимых приобретений — картина с надписью «Вы не капля в океане, вы и есть океан в капле». Это произведение, которое начинает диалог не с художником, а монолог с собой.



Творчество, созданное Дарвишем Факром, пронизано глубоким культурным наследием. Факр — артист иранско-американского происхождения, известен своим уникальным стилем, объединяющим элементы академической живописи и современного взгляда на мир. Его произведения часто вдохновлены философией и поэзией Востока.



Надпись на картине — цитата из творчества великого суфийского поэта Руми. Несмотря на некоторую сентиментальность фразы, мне нравится ее эмоциональная глубина и романтизм. Приятно видеть ее в своем доме и начинать день со взгляда на нее. Кто-то любит начинать свой день с аффирмации, а я люблю зарядиться хорошим настроением от своей картины.



После того, как произведение нашло свое место в моей коллекции, я не могла не поделиться своими впечатлениями с самим художником. Для меня это важная часть коллекционирования. Он очень экспрессивный и интересный человек, и если вы когда-то натыкались на видео бородатого восточного мужчины на ковре-скейте — то это он!

Тем, кто только начинает свой путь в мире искусства, я бы посоветовала развивать свой эстетический интеллект. Очень увлекательно эту тему раскрывает Полин Браун, рассказывая о его пользе в жизни и бизнесе. Также рекомендую не ограничиваться внешней красотой произведений, а искать те, что вызывают эмоции и затрагивают струны души. Ведь именно такие произведения становятся неотъемлемой частью нашей жизни, наполняя ее смыслом и вдохновением.

Екатерина Рудниченко директор по развитию бизнеса AdChampagne