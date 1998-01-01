Креатив требует искусства:

«Для того чтобы создавать креатив, важно окружать себя тем, что вдохновляет!»
Именно такой посыл заложен в нашей экскурсии по офису. Каждый стол сотрудника, каждый кабинет, каждый этаж — это отражение людей, которые там работают. Не все картины и произведения искусства имеют названия и известных авторов, однако за ними всегда есть история. А рассказывать истории — это часть нашей работы. Многие представленные произведения были написаны нашими сотрудниками. Даже если их путь продолжился в другой профессии (спойлер: кто-то даже стал художником), частичку своего творчества они всё равно оставили в BBDO. В нашем небольшом туре мы покажем вам следующие картины:
- «Дикие ягоды» — Василь Акулов
- «Ангел» — автор и настоящее название работы неизвестны
- Серия работ «Тайная жизнь вещей» — Дарья Коновалова
- Fame — Александр Йоффе
- «У дороги» — Игорь Иванов
- Psalm 4:3 — Ярослав Синицин
- Sex Is Art — Андрей Логвин
Смотрите, вдохновляйтесь и, конечно, приходите в гости!