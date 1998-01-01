Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Digital-агентство Реаспект
Grape
iConText Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
Креатив требует искусства:
работы современных художников
в офисах
Sostav заглянул в офисы рекламных компаний (и не только) и посмотрел, какие объекты современного искусства хранят российские креативщики
Современное искусство вызывает споры до сих пор. Одни считают его важным выражением культурного разнообразия и интеллектуального развития, способом отразить текущие реалии. Другие сомневаются в его ценности, видя в некоторых произведениях лишь бессмысленную экспериментальность или провокацию.

В офисах рекламных компаний искусство часто используется для создания эстетической и вдохновляющей среды, которая способствует креативности и улучшает рабочую атмосферу. Однако некоторые могут считать его излишним декором или неуместным в корпоративной среде, где акцент должен быть на бизнес-результате. Sostav опросил представителей рекламного рынка (и не только) об арт-объектах и картинах современных художников, которые украшают рабочее пространство и хранятся в личных коллекциях.
В феврале 2012 года я запустил Hungry Boys, а в мае того же года мы с партнёрами продали GRAPE Group сэру Мартину Сореллу (WPP). В августе того же года мой хороший друг, Саша Шаров, на одной из вечеринок в его галерее показал мне «Снег» Рината Волигамси и назвал его цену. Я и не думал, что можно столько зарабатывать на живописи, но именно в этот момент всё совпало в моей голове: рекламный бизнес и продажа идей клиентам, наша история и страна в конкретный момент времени, цена искусства и фантастический Волигамси. Так, «Снег» с 2012 года всегда встречает гостей и коллег в моем офисе. В феврале 2018 года «Снег» открывал выставку Рината «Двоегорск» в Московском музее современного искусства. Хотите креатива? Абсурда? Уникальных идей? Мы с «Снегом» Рината Волигамси всегда ждём вас в офисе GRAPE.
Влад Ситников
партнер креативного агентства GRAPE
Около года назад бренд TVOЯ Pizza устраивал акцию для подписчиков своих соцсетей. Пара московских стрит-артистов, Анатолий Акуе (Akue) и Кирилл Лебедев (Кирилл Кто) украсили своими рисунками коробки пиццы TVОЯ. Каждая коробка расписана художниками вручную, создана в одном экземпляре, имеет инициалы и подпись каждого автора. Конечно, мы не могли не оставить один из шедевров уличного искусства себе. С тех пор кабинет маркетинга украшает особенная коробка из-под пиццы, а остальные работы поселились в домах наших удачливых подписчиков.
Влада Дорофеева
бренд-менеджер TVOЯ Pizza
«Искусство выбора: Как я строю свою коллекцию»

Путешествие по миру искусства — это не только процесс выбора объектов для коллекции, но и исследование себя, своих вкусов и ценностей. За последние пять лет моя коллекция претерпела заметные изменения. Начав с поддержки друзей-художников и поиска произведений, отражающих социальные и политические аспекты, я постепенно перешла к более глубокому и эмоциональному отбору.
Теперь каждая покупка — как погружение в новый мир, новую историю. Одно из последних и любимых приобретений — картина с надписью «Вы не капля в океане, вы и есть океан в капле». Это произведение, которое начинает диалог не с художником, а монолог с собой.

Творчество, созданное Дарвишем Факром, пронизано глубоким культурным наследием. Факр — артист иранско-американского происхождения, известен своим уникальным стилем, объединяющим элементы академической живописи и современного взгляда на мир. Его произведения часто вдохновлены философией и поэзией Востока.

Надпись на картине — цитата из творчества великого суфийского поэта Руми. Несмотря на некоторую сентиментальность фразы, мне нравится ее эмоциональная глубина и романтизм. Приятно видеть ее в своем доме и начинать день со взгляда на нее. Кто-то любит начинать свой день с аффирмации, а я люблю зарядиться хорошим настроением от своей картины.

После того, как произведение нашло свое место в моей коллекции, я не могла не поделиться своими впечатлениями с самим художником. Для меня это важная часть коллекционирования. Он очень экспрессивный и интересный человек, и если вы когда-то натыкались на видео бородатого восточного мужчины на ковре-скейте — то это он!
Тем, кто только начинает свой путь в мире искусства, я бы посоветовала развивать свой эстетический интеллект. Очень увлекательно эту тему раскрывает Полин Браун, рассказывая о его пользе в жизни и бизнесе. Также рекомендую не ограничиваться внешней красотой произведений, а искать те, что вызывают эмоции и затрагивают струны души. Ведь именно такие произведения становятся неотъемлемой частью нашей жизни, наполняя ее смыслом и вдохновением.
Екатерина Рудниченко
директор по развитию бизнеса AdChampagne
На заре нулевых я активно интересовался Гималаями. Летая в Тибет, Бутан и Непал пару раз в год. Там я задружился с одним интересным человеком, приближенным королевской семьи, который владел аутентичной антикварной лавкой. Однажды он показал мне несколько работ из своей коллекции — и я понял, что пропал.
Каждый раз, приезжая в Непал, я обязательно заходил в этот антик. Миновал первый зал, открытый для всех. Быстро осматривал второй — для тех, кто «понимает». И наконец, попадал в третий, где хозяин открывал для меня запасники. Здесь хранились уникальные произведения искусства. Masterpieces of art. Только первые копии, никаких штамповок.

Так всего за несколько лет у меня собралась собственная коллекция гималайского антиквариата. Статуэтка Бодхисаттвы, искусно инкрустированная серебряными нитями. Голова Будды, снятая со статуи в разрушенном тибетском монастыре. Курительница с изумрудами, рубинами и танзанитами. И еще несколько завораживающих изделий, которые можно рассматривать бесконечно. Их рыночная стоимость меня никогда не интересовала. Гораздо важнее, что каждая из этих работ выбрана сердцем, каждая напоминала мне о конкретном путешествии в Гималаи.
Владимир Виноградов
президент группы компаний
директор по развитию бизнеса Pro-Vision
Граффити Yes, today! Film

Главный арт-объект нашего офиса — это стена с граффити. Когда мы только переехали в новое помещение, первым делом разрисовали ее. У нас еще не было мебели, техники и понимания, как обустроить офис, но мы точно знали, что хотим передать атмосферу агентства с помощью надписей и рисунков на стене.

Издалека кажется, что это просто каракули и бессмысленные, не связанные между собой элементы. Но на самом деле, многие слова отсылают к философии и истории создания агентства. CEO и основатель Артем Жданов начинал свою режиссерскую деятельность со съемок музыкальных клипов под собственные треки, именно поэтому большая часть надписей относится к рэпу и музыкальной индустрии — «Hip-hop», «Rap», название альбома Канье Уэста «Jesus is king».

А «Pen-a-plast» в верхнем правом углу — это название музыкальной группы, участником которой в юности был Артем, и которая повлияла на формирование его творческой личности.
Тарас Триль
руководитель отдела маркетинга Yes, today! Film
В 2008 году мы обустраивали новый офис на бывшем заводе «Красный Треугольник». И чтобы «застолбить» место, перед нашим зданием мы поставили колонну, состоящую из 3х больших бетонных колец и оформленную известным художником Виталием Пушницким. Колонну эту мы приобрели на благотворительном аукционе, который вела наша подруга прекрасная пианистка Полина Осетинская. Полина была абсолютно уверенна в том, что продать такой странный лот просто невозможно но, к счастью, она ошибалась.

Внутри же наш офис представляет из себя большой лофт, и мы подумали, что было бы клево расположить в его пространстве какой-то арт-объект, который играл бы еще и функциональную роль. Вдохновившись экскурсией в калифорнийский офис Google, в котором мы подсмотрели переговорку, сделанную из кабины фуникулера, мы решили, что это будет культовый микроавтобус VW T2. Его привезли в фуре из Екатеринбурга, распилили пополам, подняли на грузовом лифте на 3й этаж и полностью пересобрали. В дизайне оформления было решено использовать цитаты из нашего «Блокнота Копирайтера», которые нанесли на кузов в трафаретной технике. В итоге получился Bla-Bla-Bus, который служит переговоркой, телефонной будкой и подает веселый сигнал, оповещающий офис о выигранных тендерах и фестивальных наградах.
Неподалеку от этой красоты мы поставили бог знает откуда взявшееся антикварное фортепиано, на котором разместился замечательный портрет гениального композитора и пианиста Олега Каравайчука. Портрет этот написал экс креативный продюсер «Вечернего Урганта», художник и режиссер Андрей Savva Савельев в процессе работы над совместным проектом с Олегом Николаевичем.

Главную нашу переговорку украшает работа выдающегося петербургского художника Николая Копейкина, которого мы пригласили к участию в антирасистском проекте «Солнце русской поэзии в Зените».

А за стеклянной стеной переговорки, как у витрины гастронома, расположилась троица сделанных из ватников котов. Коты, как и полагается, соображают на троих с тройным одеколоном. Это «Котоватники» работы Василия Слонова из проекта «Ватники Апокалипсиса», добытая нами на аукционе Vladey.

Малую переговорную комнату украсила работа из цикла «три главных слова» выдающегося московского графического дизайнера Андрея Логвина, известного широкой публике своей работой «Жизнь удалась».

А на кухне блистает металлом натюрморт Константина Тотибадзе, прекрасного художника, настояшего гурмана и человека с самым заразительным смехом . Кроме того, отца шестерых детей, самыми известными из которых являются Муся и Антон.
Станислав Семенов
сооснователь агентства GREAT
В 1994 году в Пушкинский музей привезли большое собрание работ художника Анри Матисса, в том числе его известную коллекцию аппликаций. Вдохновившись работами знаменитого француза, я решил, что хочу украсить стены своего нового офиса (на тот момент рекламного агентства Magic Box) настоящими произведениями искусства.

В тот же год мой ассистент Татьяна Панова, впоследствии известный фотохудожник и модель, знакомит меня со своим мужем, Михаилом Уховым. Он показал мне несколько своих эскизов, и они произвели на меня огромное впечатление. Так, я заказал у него целую серию работ. Ухов создал для меня четыре картины в жанре аппликации, и именно они стали для него толчком развития как художника. Позже известный галерист Айдан Салахова организует для Михаила совместную выставку с выдающимся московским художником и теоретиком Станиславом Шурипой.

К сожалению, из четырех работ Михаила Ухова у меня сохранилась только эта, и сегодня она занимает особое место в моей коллекции, украшая стену моего кабинета в офисе Arena. Эта картина стала моим талисманом и путешествует со мной на протяжении 30 лет. Она напоминает мне о лихих 90-х и о бурной рекламной молодости.
Олег Лещук
президент коммуникационной группы АДВ ,
президент агентства Arena
BIZAR — маркетплейс современного искусства и дизайна, который помогает работам художников найти своих владельцев.

BIZAR вышел в онлайн в середине 2021 года. Мы задумали и запустили эту площадку на стыке технологий и искусства, потому что знаем о том, как важно современным художникам быть заметными в цифровой среде. Именно онлайн даёт возможность сократить дистанцию между любителем искусства и работой художника до одного касания экрана смартфона. Важно, что на нашей площадке вы покупаете работу напрямую у художника или галереи. Это гарантирует подлинность всех произведений искусства и позволяет напрямую поддержать своей покупкой автора работы.
Артём Синявский
совладелец и основатель креативного агентства Marvelous
и маркетплейса современного искусства Bizar
В офисе агентства ONY сотрудники плетут генеративный ковер. Что это значит? Каждый может поучаствовать в его создании, сплести какую-то часть, выбрав нитки и узоры по настроению. Для этого не надо обладать особенными навыками и умениями. Главное — иметь желание внести вклад в общее дело. Кроме того, творческая ручная работа успокаивает и помогает бороться со стрессом.

Размер ковра сделали 232×120 см, в раме 1196 гвоздей и 20 цветов пряжи, чтобы было место для фантазии. Основу сделали сами сотрудники. Как они говорят, ничего сложного в этом нет: надо сколотить деревянную раму, вбить в нее гвозди, натянуть плотные нитки для основания и положить рядом пряжу для плетения.

Неизвестно, что в итоге получится и когда будет завершен ковер. Но это лишний повод заглянуть в офис ONY, чтобы увидеть, как рождается коллективное произведение искусства.
Линда Косичкина
Branding арт-директор ONY
Картина нашлась в антикварном магазинчике Стамбула. Я каждый день проходила мимо одной и той же витрины, смотрела и не могла оторваться. Взгляд постоянно падал на кричащий сюжет со знаком «стоп».

Так продолжалось неделю-две. А потом к нам с мужем приехали друзья — любители антиквариата. Они сразу обследовали магазинчик, заинтересовались моим фаворитом и узнали, что картина стоит 4 000 лир. И подарили ее мне.

Нам рассказали, что это работа армянского художника Берча Торосера. Он жил в Турции, творил даже для дворца Топкапы. Картина когда-то висела в его собственном доме.

Она очень точно передает мое отношение к жизни. Мне нравится думать, что любую ситуацию можно превратить в арт-объект. Проблемы приходят, уходят и сменяют друг друга, но зато искусство есть всегда. И оно прекрасно.

Кстати, я до сих пор не уверена, кто здесь изображен. Анатомия намекает на мужчину, а белые чулки — скорее на женщину. А вам как кажется?
Анастасия Гусенцова
основатель агентства экспертных медиа LiFT
Я пока только начинаю коллекционировать работы современных авторов. Это своего рода необычное хобби и новая возможность для альтернативных инвестиций. Ведь часто источник прибыли находят там, где его никто не ищет.

Венцом своей пока еще небольшой коллекции считаю «Бренды в наших сердцах». Это картина, написанная MONK — художником в жанре нефтизм. Он использует чистую нефть в качестве материала для работ в ее первозданном состоянии. Работа выглядит свежо, нетривиально и концептуально. Точно знаю, что авторов в этом направлении не так много — меня привлекает мысль, что есть творцы, которые видят в нефти не просто сырье, но и находят в ней источник самовыражения и вдохновения. К тому же работа переосмысляет тему повальной приверженности материальному — то, как «выворачивает» изнанку действительности MONK, мне очень близко.

Нефтизм — не для всех, но я рад быть одним из тех, кто открывает публике новые имена современного искусства.
Никита Невейко
сооснователь бренда FITKIT
Не знаю, есть ли у вас такое, но в моем вишлисте на этот год значится пункт «приобрести не менее 2–3 картин».

Так вышло, что с картинами пока не вышло, а вот с фотоработами вполне себе.
Выбравшись на прогулку в Тель-Авив, попали в очень эстетичную галерею крутых диковинок от локальных артистов и мастеров.

Далее, выражаясь современным языком, «эту фотку мне муж купил»: фоторабота «Осел Машиаха из Меа-Шеарима» авторства Данилы Маштакова, фотографа и репатрианта.

Как и многое, чем я окружаю себя сегодня это про надежду.

Такое, знаете, люди куда-то бегут, радуются, осел у них веселый, и все у них хорошо. Тоже так хочу.
Надежда Лозицкая
креативный директор агентства emg
Арт-объекты в офисе LUP органично появились сразу после переезда в новое помещение в 2020 году. Даша Цыпилева (наш бывший операционный директор) всегда имела удивительную способность замечать молодые таланты. И не смогла пройти мимо работ Кирилла Манчунского. Символом команды того времени были леопарды, а у Кирилла как раз была подобная картина, которую с учётом затянувшегося ремонта приобрести не успели. Тогда Даша заказала нашу, персональную, каждый леопард на которой соответствует человеку, работавшему в LUP в тот год. Эта работа уже четвёртый год украшает малую переговорку, она стала узнаваемым фоном для миллиарда созвонов и определённо любимым арт-объектом всей команды.

Я трепетно храню наши традиции тех времён, когда мы были маленькими и бутиковыми, а деревья — большими и ветвистыми. Поэтому на день рождения основателя LUP Кирилла Борисова мы с питерским художником Вовой Цыганом придумали картину, которая объединила в себе все кулуарные офисные шутки за год.

И это не единственная «собирательная» работа. На вечеринке в честь моего дня рождения для коллег по рынку и друзей художница Анна Проказова устроила иммерсивное шоу: на круглом холсте под чтение русских сказок и этнического техно писалась картина про меня и окружающее веселье. Теперь она живёт у меня в кабинете и напоминает, как же иногда бывает весело с близкими по духу людьми.
Юлия Долгова
CEO JAMI LUP
10 лет своей жизни я посвятил рисованию: окончил художественную школу, а потом получил высшее образование как графический дизайнер. В 2011 я переехал в Москву и стал руководителем дизайн-агентства. После этого у меня было ещё несколько совершенно разных бизнесов начиная компанией грузчиков и продажей кедровых орехов оптом, заканчивая инфобизнесом и эко-оздоровительной клиникой с пиявками.

В этой работе я показываю путь предпринимателя: он сложный, запутанный и дико интригующий. Если человек выбирает такую дорогу, он сталкивается с ворохом неизвестности. Ему приходится со скоростью света решать задачи, которые раньше не встречались, и делать это на фоне кучи дестабилизирующих факторов. Какую бы развилку предприниматель ни выбрал сегодня, завтра его ждёт ещё десять. И так бесконечно.

Подумайте много раз, нужно ли вам быть предпринимателем. И только если душа рвется в бой, а сердце требует риска, идите в эту неизвестную пучину приключений с неизведанным концом и туманной развязкой. И, быть может, где-то там в конце, вы сумеете приблизиться к своей сыро обрисованной мечте.
Артём Митин
управляющий партнёр Human Code
Огромный холст, 2 метра чистого вдохновения и кистей в руках каждого сотрудника нашего агентства. Наша картина родилась на новогоднем корпоративе: мы решили завершить год общим творческим потоком, даже не представляя, куда он принесёт нас на выходе.

Каждый коллега оставил на холсте частичку себя: яркий мазок, забавный рисунок, вдохновляющую надпись. В итоге получился настоящий взрыв творчества, в котором есть мы настоящие: наша сплоченность, креативность и любовь к тому, что мы делаем.

Сейчас этот арт-объект не пылится в галерее и не просто украшает наш офис. Каждый день он встречает нас и напоминает о том, что вместе мы можем создавать нечто по-настоящему уникальное и прекрасное.

Хотите рассмотреть наше творение лучше? Заходите в гости!
Анастасия Евсеева
HR-менеджер Big Media Moscow
Этот пиджак Galliano я купил в 2007 году в магазине Podium на Садовом кольце. Это действительно подиумная вещь, которую привезли с миланского показа бренда. Стоил он около 80 тысяч рублей при курсе доллара в 25, которых у меня тогда не было. Поэтому мы под страхом разлуки ждали друг друга примерно год, пока в рамках летней распродажи цена не снизилась более чем вдвое, и я смог его себе позволить. Моему счастью не было предела. Мне казалось, что я самый модный представитель московской тусовки. И пиджак меня не подвёл, став поводом для многочисленных знакомств. Я попадал в нем в светскую хронику и даже в передряги. Дело в том, что аппликация в виде быка, расположенная на спине, сделана из швейных крючков, которые каждую вечеринку в прямом смысле «цепляли» кого-то в толпе. Чаще всего это были девушки и их дорогие платья, что, по понятным причинам, не нравилось их кавалерам. Они считали это пикапом и отчасти оказались правы. С некоторыми дамами, «пойманными» моим пиджаком я общаюсь до сих пор. Сейчас же этот шедевр последнего модного гения Европы висит в качестве арт-объекта в шоу-руме бренда Chervonsky и по-прежнему является объектом притяжения.
Андрей Червонский
CEO Lavry
В 2023 году мы организовали масштабную конференцию по мобильному маркетингу Mobile. К подготовке ивента подошли максимально ответственно, поэтому сконцентрировались не только на качественном контенте, но и на визуальной части.

Фишкой мероприятия стала мобайл-стена из 1000+ старых телефонов, которую мы украсили винтажными рекламными плакатами. Этой идеей мы подчеркнули концепцию конференции — от прошлого к будущему. Ведь мобильный маркетинг когда-то был последней строчкой в медиасплите, а сейчас для многих компаний это основной канал работы с аудиторией.

Еще один арт-объект ивента — стенд из всех моделей iPhone. Мы хотели показать, как менялись устройства и становились все более технологичными.

Инсталляции отлично вписались на площадке конференции. Участники ностальгировали по любимым моделям телефонов и фотографировались. Теперь арт-объекты находятся в нашем офисе и украшают переговорки, в которых мы проводим внешние встречи с клиентами и партнерами.
Екатерина Гладкова
COO Go Ahead / операционный директор Go Ahead
В штаб-квартире нашего креативного агентства BALAGAN много кастомных предметов собственного производства и объектов искусства, которые разрабатывались в рамках проектов. Они создают неповторимую творческую атмосферу, и даже складывается впечатление, что ты вовсе не в офисе, а в какой-нибудь художественной галерее.

На полках можно встретить лимитированную коллекцию арт-объектов от «СберСпасибо», которую мы делали с востребованными современными художниками — объединением A.D.E.D., Эдуардом Еремчуком и Сашей Фроловой, много уникальных айтемов от Эрика Мусина, столик-ночник «samolet x Eburet», созданный BALAGAN, а также предметы собственного производства — стилевый ковер, recycle-горшки и другие арт-объекты в стилистике агентства. Иногда мы устраиваем камерные беседы в офисе с приглашенными спикерами, посетив которые можно увидеть этот креативный бум своими глазами.
Алина Абрамова
CEO креативного агентства BALAGAN
«Для того чтобы создавать креатив, важно окружать себя тем, что вдохновляет!»

Именно такой посыл заложен в нашей экскурсии по офису. Каждый стол сотрудника, каждый кабинет, каждый этаж — это отражение людей, которые там работают. Не все картины и произведения искусства имеют названия и известных авторов, однако за ними всегда есть история. А рассказывать истории — это часть нашей работы. Многие представленные произведения были написаны нашими сотрудниками. Даже если их путь продолжился в другой профессии (спойлер: кто-то даже стал художником), частичку своего творчества они всё равно оставили в BBDO. В нашем небольшом туре мы покажем вам следующие картины:
  • «Дикие ягоды» — Василь Акулов
  • «Ангел» — автор и настоящее название работы неизвестны
  • Серия работ «Тайная жизнь вещей» — Дарья Коновалова
  • Fame — Александр Йоффе
  • «У дороги» — Игорь Иванов
  • Psalm 4:3 — Ярослав Синицин
  • Sex Is Art — Андрей Логвин
Смотрите, вдохновляйтесь и, конечно, приходите в гости!
Борис Сорокин
директор по маркетингу и развитию бизнеса группы компаний BBDO
Комментарии:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.