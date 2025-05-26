«Звук» обновил сайт

Музыкальный сервис «Звук» выпустил обновленную версию сайта. Бета-тестирование началось в сентябре прошлого года: пользователи делились мнением и предлагали улучшения. В результате появились перемещаемый мини-плеер, поиск с любой страницы и семь новых цветовых тем, выбранных слушателями. Об этом Sostav рассказали в «Звуке».

Главная страница сервиса теперь построена на основе предпочтений аудитории: есть персонализированные рекомендации, «волны» по треку, артисту, жанру, ситуации, настройкам и сохраненному плейлисту, а также плейлисты дня и подборки редакции.

Вкладка «Любимое» предлагает новые треки на основе того, что уже нравится. Детский раздел получил отдельную кнопку, чтобы родителям было проще переключаться между режимами. «Звук» формирует весь раздел персонально под ребенка.

Обновился поиск (теперь он подсказывает лучший результат даже при неточном запросе), появился функциональный минималистичный фул-скрин плеер (пользователь может открыть текст песни, развернуть плейлист с очередью композиций или раскрыть карточку с рекомендательной волной по играющему артисту).

В раздел «Популярное» добавили радио. Страница с «Новостями» получила вкладки с четкой навигацией и актуальными обновлениями. Стало удобнее следить за обновлениями друзей, на которых подписан пользователь.

В скором времени пользователям станет доступна персональная статистика, которая покажет их топ песен и исполнителей. Также команда «Звука» работает над кнопкой дизлайка и функцией перетаскивания трека в очереди.