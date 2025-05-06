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18+
06.05.2025 в 10:00

Звонок на Dopecost три

Приглашенные гости ЛИNДА, LAVBLAST, САХАР и многие другие

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КРАСНЫЕ КЕДЫ ООО | dopecost-prof.ticketscloud.org
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30 мая в «Профсоюзе» соберутся раскрепощенные, но неопытные выпускники креативных индустрий, чтобы выгулять выпускные платья, вспомнить школьных крашей и обменяться идеями о своем будущем на DOPECOST три.

Dopecost — регулярные вечеринки от креативного агентства REDKEDS. Мы давно хотели сделать место, где можно наряжаться и отрываться с коллегами. Поэтому всегда просим гостей соблюдать дресс-код. Мы приглашаем рекламную тусовку — маркетологов, бренд-менеджеров, креаторов, дизайнеров, продюсеров, режиссеров, ивент-менеджеров. А еще у нас всегда классная музыка — мы привозили ЛАУД, Big Russian Boss, DJ Огурец, The Dawless.

Креативщики вернутся на один день в пубертатный период и вновь почувствуют себя свежими и юными.

В списке артистов:

  • ЛИNДА — уникальная, эпатажная и неформатная певица, которая взорвала отечественную музыкальную сцену.
  • LAVBLAST — поп-рейв-дуэт Полины Фаворской и Risha Rush, резиденты творческого объединения и лейбла LOUD BOYZ.
  • DJ Shilin — CEO креативной цифровой экосистемы «Щёлочь» и саунд продюсер проекта «САУНД».
  • SGofina — обычная пиарщица из Москвы, которая захотела стать диджеем и создать свой музыкальный лейбл.
  • САХАР — молодое комьюнити мультижанровых диджеев, где сладкие мальчики и горячие девчонки удивляют громкими бочками.

Также за баснословные деньги мы попросили сыграть танцевальные диджей-сеты Мишу Порхоменко, Витю Fesko и Гену Лохтина.

На мероприятии действует дресс-код: дамы — в бальных нарядах, кавалеры — в костюмах и фраках. Каждому гостю подарят памятную ленту и поставят оценку за образ в дневник. Мы исправим твой выпускной, только приди.

Барное объединение «Профсоюз» — место отдыха и притяжение жителей и гостей города, которое расположилось в здании издательства «Молодая гвардия» на Сущевской улице в формате знаменитых венгерских «руинных баров».

По-юношески вкрашимся, пригласим на медленный танец и обменяемся мечтами о великом будущем. Билеты по ссылке.

redkeds Dopecost
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