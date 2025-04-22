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22.04.2025 в 10:30

Умер Зураб Церетели

Ему был 91 год

Зураб Церетели

На 92-м году жизни ушел из жизни выдающийся художник-монументалист, скульптор, живописец и президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели. О смерти мастера сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на его помощника Сергея Шагулашвили.

По словам Шагулашвили, Зураб Церетели умер в половину второго ночи 22 апреля. Он уточнил ТАСС, что причиной смерти художника стала остановка сердца. Официальные сведения о дате и месте похорон будут размещены позднее на сайте Академии.

Как рассказал Шагулашвили РБК, Зураб Церетели до последних дней оставался в строю — работал над новыми проектами, многие из которых остались незавершенными.

Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (сейчас — Тбилиси, Грузия). Окончив факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств в 1958 году, он начал свою карьеру как художник-архитектор в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР, а затем занялся монументальным искусством. Уже в 1960-х годах его проекты украшали города СССР.

В 1979 году в американском городе Брокпорт (штат Нью-Йорк) была установлена скульптура Церетели «Наука, образование — миру» высотой около 20 метров. Позднее там же появилась его композиция «Счастье детям всего мира». Также Зураб Константинович стал автором монумента «Добро побеждает Зло» у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (1990), памятника «Слеза скорби» в США (2006), посвященного жертвам терроризма, и цикла скульптур, приуроченного к открытию Америки Христофором Колумбом.

В Москве — в Парке Победы на Поклонной горе, у Храма Христа Спасителя, на Манежной площади — его работы стали неотъемлемой частью городского облика. Одна из самых известных и обсуждаемых работ — 98-метровый памятник Петру I.

Памятник Петру I (Москва). Автор фото: Mos.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87617033 Памятник Петру I (Москва). Автор фото: Amarhgil. Собственное фото, CC BY-SA 3.0, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=2650702 Памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Автор или правообладатель фото: К.Лаврентьев и О.Лапина https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Памятник_Сталину,_Рузвельту_и_Черчиллю_в_Ялте.JPG Мемориал, посвященный жертвам Холокоста и других преступлений нацистов. Автор фото: Тара-Амингу. Собственноручное фото, CC0 1.0, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=6514252 Памятник Ивану Шувалову, одному из основателей Московского университета. Автор фото: Тара-Амингу. Собственноручное фото, CC0 1.0, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=7568938

В 1980 году Церетели был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. В этом же году в Тбилиси он создал монумент «Человек и солнце» высотой около 80 метров, а спустя два года, в 1982-м, в Москве — памятник «Дружба навеки», посвященный 200-летию Георгиевского трактата. С 1985 по 2003 год мастер работал над грандиозным проектом — ансамблем «История Грузии» под Тбилиси.

В 1995 году Зураб Церетели стал главным художником проекта Мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. Его авторству принадлежит монумент Победы — стела высотой 142 метра с фигурой Георгия Победоносца у основания.

Зураб Константинович был президентом Российской академии художеств с 1997 года, а в 1999 году основал и возглавил Московский музей современного искусства. Его личная коллекция, включавшая более 2 тыс. произведений известных художников XX века, положила начало крупнейшему собранию произведений отечественного и мирового искусства того времени. Он также был профессором художественных вузов, активно занимался преподаванием и меценатством.

В 2009 году в структуре MMOMA открылся новый филиал — Музей-мастерская Зураба Церетели. В 2012 году художник основал Музей современного искусства в Тбилиси. В 2017 году в Петроверигском переулке в Москве появилась «Аллея правителей» — скульптурная композиция с бюстами руководителей России, созданная Церетели.

Творческое наследие мастера включает более 5 тыс. живописных работ, десятки мозаик и панно, установленных в общественных пространствах и на станциях метро, а также сотни скульптур и монументов по всему миру.

За вклад в культуру и искусство Зураб Церетели был удостоен высших наград — он носил звания Героя Социалистического Труда, Народного художника СССР и России, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР, России и Грузии. Его имя вписано в новейшую историю мирового монументального искусства.

Зураб Церетели
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