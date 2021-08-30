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18+
30.08.2021 в 12:05

«Зоя» Сергея Шнурова выпустила первый клип – это ода любви к хлебу из «Пятёрочки»

Героиня ролика терпит фиаско в борьбе с острой мучной недостаточностью

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Группа «Зоя», новый продюсерский проект Сергея Шнурова, выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». В ролике от режиссера Павла Сидорова («Саша ищет таланты») солистка признается в зависимости от хлебобулочных изделий, которые она нашла в магазине Пятёрочка. Об этом Sostav сообщила пресс-служба торговой сети.

Действие клипа разворачивается в хлебном отделе «Пятёрочки», которая находится рядом с домом главной героини. По сюжету креатива она обращается к знатоку «хлебидо» (в видео его сыграл Сергей Шнуров), чтобы вылечить страстное влечение к свежему багету. Сеанс не помогает в борьбе с «врожденной хлебобулочностью» — ночью хлебоголик оказывается перед витриной магазина с выпечкой.

Кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». Получилась история о страсти, еде и страсти к еде: «Мне бы хлеба. С хлебом мы летим на небо».

Михаил Ярцев, директор по маркетингу Пятёрочка:

Главную героиню клипа понять не сложно — всем нам иногда хочется поддаться искушению и всё-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей «Пятёрочке» у дома появилась собственная пекарня с различными видами выпечки.

Так что бороться со своей «врожденной хлебобулочностью» вовсе не стоит, а утолить «хлебидо» можно без труда. А в пару к желанному «лакомству» в новых магазинах сети можно взять свежесваренный кофе.

Сергей Шнуров, музыкант, генеральный продюсер RTVi и продюсер группы «Зоя»:

"Пятёрочка" есть практически в каждом дворе и знакома чуть ли не каждому россиянину. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя.

Уверен, что понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет не оставит зрителей равнодушными.

Собственные пекарни, продукция одной из которых не дает покоя «Зое», стали появляться в «Пятёрочке» в 2019 году вместе с запуском обновленной концепции магазинов сети.

Пятерочка Сергей Шнуров Зоя
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