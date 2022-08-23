Чистая прибыль Zoom сократилась почти в семь раз во втором квартале

Американская платформа для видеоконференций Zoom отчиталась о резком падении чистой прибыли до $45,7 млн во втором квартале 2023 финансового года против $316,9 млн за аналогичный период прошлого года. В компании связывают такие результаты с негативным влиянием изменений валютных курсов и сокращением спроса на услуги видеосвязи после возвращения сотрудников в офисы. Об этом сообщается в финансовом отчёте, опубликованном на сайте компании.

Кроме того, Zoom завершила квартал с худшим для себя ростом выручки — 8% год к году ($1,1 млрд). Компания была вынуждена снизить прогноз по выручке и прибыли на 2023 финансовый год. Ожидается, что годовой доход Zoom составит $4,39−4,40 млрд, для сравнения: предыдущий прогноз достигал $4,53−4,55 млрд.

Финансовый директор Zoom Келли Штекельберг заявила, что компания провела пятый квартал подряд с выручкой более миллиарда долларов, отметив, что большой проблемой в этом периоде стало привлечение новых клиентов. По её словам, Zoom реализовал инициативы, направленные на увеличение новых подписчиков, которые поначалу давали «многообещающие результаты», но их оказалось недостаточно.

По собственным данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 204,1 тыс. — рост на 18% год к году.

В июле Zoom оштрафовали на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в стране. Суд постановил признать компанию Zoom виновной в невыполнении предусмотренной российским законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.