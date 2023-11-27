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27.11.2023 в 06:10

«Золотое яблоко» набирает сотрудников для работы в ОАЭ

Сеть готовится к экспансии

Косметический ритейлер «Золотое яблоко» ищет сотрудников для работы в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания в ближайшее время планирует выйти на этот рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В конце ноября на портале hh.ru появилось несколько вакансий сети в ОАЭ. Так, компания ищет арт-директора с опытом работы в предприятиях розничной торговли ОАЭ, административного помощника и контент-менеджера. Источник издания подтвердил, что сеть планирует выйти в эту страну, но точных сроков не назвал.

«Золотое яблоко» в 2021 году запустило первый магазин в Минске, а в 2022 году — в Казахстане. В конце августа сообщалось, что сеть готовится выходу на рынок Катара.

«Золотое яблоко» — не единственная российская сеть, расширяющаяся за пределами РФ. В сентябре «Лэтуаль» вышла на рынок Казахстана. Первый магазин компании открылся в торговом центре «Таир» в Караганде. Ранее сеть планировала также экспансию в Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Монголию.

Золотое яблоко
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