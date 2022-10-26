Ассоциация менеджеров объявила о новых назначениях в руководстве

Ассоциация менеджеров назначила двух заместителей исполнительного директора. Анна Золина возглавит функцию стратегического развития и маркетинга, Екатерина Киндрук займётся управлением департаментами клиентского сервиса, исследований и аналитики. Как сообщили Sostav в ассоциации, «кадровые усиления на ключевых позициях связаны с реформированием структуры управления и новыми стратегическими планами делового объединения».

В качестве заместителя исполнительного директора Золина будет формировать стратегию развития, отвечать за трансформацию делового объединения. Она также будет курировать вопросы стратегического маркетинга и развития форматов взаимодействия с деловым сообществом.

Золина более 20 лет проработала на руководящих постах в управлении бизнесом в сфере трансформации и развития компаний. Она руководила В2В и В2С, цифровым маркетингом, коммерцией и развитием бизнеса в крупных компаниях, отвечала за формирование контуров ESG-деятельности, отметили в ассоциации.

Заместитель исполнительного директора ассоциации менеджеров по развитию Екатерина Киндрук начинала карьерный путь в органах исполнительной власти Российской Федерации — Министерстве регионального развития РФ и Министерстве энергетики РФ, а позже работала в Правительстве Москвы.

Ранее Киндрук занимала должность заместителя исполнительного директора Ассоциации коммуникационных агентств России. За время работы ей удалось вывести ассоциацию на первое место в категории «Реклама, маркетинг, GR, PR», подчеркнули в деловом объединении.

В новой должности Киндрук будет курировать департаменты развития, исследований и аналитики, в частности, отвечать за составление «Рейтинга Топ-1000» и проведение премии «Топ-1000 менеджеров России».