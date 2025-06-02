«Жми на “Авито Авто”»: платформа запустила музыкальную рекламную кампанию с джинглом и мини-игрой

Онлайн-платформа « Авито » и агентство MORE представили новую рекламную кампанию для сервиса «Авито Авто». В центре проекта — музыкальный трек, созданный совместно с группой «Стерео Ширина». Он звучит в видеоролике, посвященном типичным ситуациям, с которыми сталкиваются начинающие водители: поломка машины, прокол шины, неполадки с двигателем. В каждом случае герои находят решение через сервис.

Кампания адресована водителям, недавно купившим машину — особенно тем, кто впервые сталкивается с техническими трудностями. «Авито» предлагает использовать встроенные инструменты.

Ольга Дуюнова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду в «Авито Авто»: Изначально мы решили сделать рекламный ролик с ярким музыкальным сопровождением: хотели добавить драйва и эмоций в коммуникацию с молодой аудиторией. Решили работать со «Стерео Шириной» — их энергия нас вдохновила. В процессе работы увидели, что у трека есть вирусный потенциал — джинглу подпевала вся съемочная команда — тогда решили записать полноценную версию. Группа сразу поддержала идею, и получился полноценный трек, которым хочется делиться!

Музыка стала ядром всей кампании. Джингл был переработан в трек, который теперь можно найти на стриминговых платформах. Также он прозвучит в диджей-сетах «Стерео Ширины». Параллельно в приложении «Авито» появилась мини-игра, где пользователи могут «жать» на «Авито Авто» в разных ситуациях и получать бонусы, включая промокоды на заправку.

Команда агентства MORE: Один из лучших моментов, когда садишься за руль своего первого авто, — это включить свою музыку. Вот мы и включили свою музыку в этой рекламной кампании. Мы не хотели на молодую аудиторию делать классический рекламный джингл — это должно быть что-то такое, способное «раскачать» в первой машине. И что-то, что реально остается в памяти, чтобы когда понадобится помощь с запчастями или сервисом, в голове на автомате напевалось «Жми на “Авито Авто”». В итоге вся команда пала первыми жертвами трека. Но мы ни о чем не жалеем и жмем на «Авито Авто».

Доминик Мара и Глеб Ромашевский, участники «Стерео Ширины»: Еще при создании джингла мы стали понимать, что коротким форматом не стоит ограничиваться, и пришли к «Авито» с предложением сделать из него трек, которым сможем поделиться с аудиторией на стримингах и презентовать на вечеринках. Оказалось, что ребята думали так же. Этот трек стал одним из тех, которые мы написали за пару часов — именно такие у нас становятся самыми популярными, так что прогнозы хорошие.

Состав творческой группы:

«Авито» (клиент)

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций, бренда и креатива: Андрей Литвинов

Руководитель по маркетинговым коммуникациям «Авто» и «Автозапчасти»: Ольга Иванова

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду: Ольга Дуюнова

Руководитель маркетинга категории «Автозапчасти»: Светлана Миловидина

Старший менеджер по продуктовому маркетингу категории «Автозапчасти»: Карина Кызласова

Менеджер по продуктовому маркетингу категории «Автозапчасти»: Александр Красилов

MORE (агентство)

Креативный директор: Ярослав Орлов

Старший копирайтер: Анастасия Глебова

Арт-директор: Евгения Воронина

Директор по стратегическому планированию: Александра Натарова

Продюсер: Татьяна Максимова

CEO: Виктория Семикашева

Аккаунт директор: Анна Виссарионова

Младший аккаунт менеджер: Софья Гланц

Руководитель студии: Егор Мешков

Диджитал продюсер: Василий Колосков

Spot (продакшн)

Исполнительный продюсер: Самат Юзеев

Линейный продюсер: Валентина Загребайлова

Режиссер: Даша Гущина

Оператор: Олег Кольский

Студия графики: LustraFXX