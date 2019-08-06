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06.08.2019 в 10:45

Жителей Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за рекламы с гомосексуалами

Ранее граждане создали петицию, которая набрала свыше 35 тысяч подписей

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Reuters

Новая рекламная кампания Coca-Cola «Ноль сахара, ноль предрассудков» c изображением однополой пары разгневала некоторых поклонников напитка. Билборды появились в Венгрии перед проведением музыкального фестиваля Sziget, сообщает Reuters.

Представители партии «Фидес», выступающей против однополых браков, призвали к бойкоту товаров компании. Они заявили протест против продукции Coca-Cola, заявив, что не будут её употреблять, пока производитель не уберет из страны провокационные постеры. В сети также появилась петиция с требованием убрать рекламу, тем самым остановить пропаганду гомосексуальности, так как она влияет на детей, семьи и общество в целом.

Coca-Cola заявила в ответ, что фестиваль Sziget, который, как ожидается, привлечет более полумиллиона человек, перекликается с основными принципами многонациональности США. «Мы считаем, что как гетеро, так и гомосексуалисты имеют право любить и делать это так, как хотят», — говорится в заявлении компании.

При этом большинство жителей Венгрии спокойно относятся к гомосексуалам. Согласно исследованию Hatter 2018 года, почти две трети венгров считают, что они должны быть свободны и жить так, как им нравится, по сравнению с менее чем 50% поддерживающих нейтралитет в 2002 году. Поэтому пока не ясно, получит ли его призыв партии отклик.

Похожая ситуация сложилась в Польше. Там партия «Право и справедливость» начала кампанию против геев. Один из журналов начал распространять наклейки «Зона без ЛГБТ», ряд городов заявили, что они «свободны от ЛГБТ».

Coca-Cola
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