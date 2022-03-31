Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров вошёл в санкционный список Великобритании

Великобритания расширила санкционные списки в связи с ситуацией на Украине. В них попали медиагруппа «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров и руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается на сайте британского правительства.

Также под санкции попали АНО «ТВ-Новости» (юридическое лицо телеканала RT) и заместитель гендиректора телеканала «Россия» и телеведущий Сергей Брилёв, который является британским подданным. Брилёву запрещено вести бизнес в Великобритании, его активы в стране также будут ему недоступны.

Кроме того, в чёрном списке оказались генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, руководитель международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антон Анисимов и семь лиц, связанных с Фондом стратегической культуры, включая его главу Владимира Максименко.

Теперь в санкционном списке Великобритании находятся 989 россиян и 101 юридическое лицо. В середине марта в него вошли журналисты и руководители медиахолдингов, в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главред RT, Sputnik и «России сегодня» Маргарита Симоньян, ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, журналист RT Антон Красовскиц и телеведущие Владимир Соловьев и Аркадий Мамонтов.