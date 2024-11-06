Жанна Мекалина назначена новым СЕО event & comms агентства prostorcrew

Представители агентства prostorcrew рассказали Sostav, что на этой позиции Жанна Мекалина займется систематизацией текущих активов бизнеса и масштабированием деятельности на новые сегменты рынка.

«Prostorcrew уже больше 11 лет создает громкие креативные проекты в офлайн и не только, поэтому, когда акционеры предложили мне присоединиться к команде, я просто не могла отказаться. Это был идеальный мэтч!», — рассказывает Жанна Мекалина.

Новый CEO агентства обладает более, чем 16-летним опытом в креативном бизнесе. Ранее Жанна занимала управленческие должности в агентстве Saatchi&Saatchi, где создавала успешные кампании для брендов Procter&Gamble, Mondelez, GSK/Novartis, «Аскона», ОБИ, Nivea, Infinity и многих других. В 2018 году Жанна запустила на российском рынке специализированное агентство Publicis Emil для бренда Mercedes-Benz, которое охватывало все аспекты маркетинга, включая рекламу, цифровое взаимодействие и CRM.

По словам Жанны Мекалиной, у агентства prostorcrew огромный потенциал: «Мой опыт разработки глобальных креативных кампаний в Saatchi&Saatchi, знание уровня клиентского сервиса международных брендов в рамках работы в Publicis Groupe, соединенные со смелостью, яркостью и высокой экспертизой работы в офлайн команды prostorcrew — эту гремучую смесь мы решили внедрить на рынок, чтобы создавать еще более значимые и впечатляющие мероприятия».

Жанна Мекалина признается, что вдохновлена стоящими перед ней новыми задачами: «Experience-marketing находится сейчас в своей настоящей mad men-эре! Лучшие клиенты, интересные задачи и смелые решения. Именно в офлайн происходят самые невероятные вещи. Люди устали от цифрового таргета, они хотят реальных эмоций и впечатлений, которые смогут получить там, где им нравится, и разделить с теми, кто им близок по духу».

Владельцы компании отмечают, что богатый опыт Жанны в креативной индустрии, ее лидерские качества и нестандартный подход идеально вписываются в философию агентства — все это позволит вывести компанию на новый уровень в сфере event-менеджмента и креативных решений.