Зеленский заблокировал на Украине «Ведомости» и «Московский комсомолец»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета безопасности о блокировке доступа к ряду российских компаний. Таким образом, санкции вводятся в отношении 12 организаций, в числе которых «Ростелеком», издатель газеты «Ведомости» «Бизнес ньюс медиа» и редакция «Московского комсомольца». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Также под блокировкой оказались акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».



В середине июня Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении российских банков, СМИ, компаний, предпринимателей и чиновников. В санкционном списке оказались Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», а также ряд российских СМИ («Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета»). Кроме того, он наложил ограничения на владельцев маркетплейса Wildberries — Татьяну и Владислава Бакальчук.