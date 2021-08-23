Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.08.2021 в 08:00

Зеленский заблокировал на Украине «Ведомости» и «Московский комсомолец»

Страна ввела очередные санкции против 12 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета безопасности о блокировке доступа к ряду российских компаний. Таким образом, санкции вводятся в отношении 12 организаций, в числе которых «Ростелеком», издатель газеты «Ведомости» «Бизнес ньюс медиа» и редакция «Московского комсомольца». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Также под блокировкой оказались акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

В середине июня Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении российских банков, СМИ, компаний, предпринимателей и чиновников. В санкционном списке оказались Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», а также ряд российских СМИ («Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета»). Кроме того, он наложил ограничения на владельцев маркетплейса Wildberries — Татьяну и Владислава Бакальчук.

Ведомости Украина Московский комсомолец Санкции
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.