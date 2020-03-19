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18+
19.03.2020 в 18:20

Eventum Premo и Toola создали Zeen — платформу для проведения онлайн-мероприятий

Она поможет создать полноценное digital-мероприятие. Как обособленное, так и в дополнение к офлайн-ивенту

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Допустим, у вас нет возможности собрать всю аудитории в одном месте, или вы хотите расширить аудиторию в десятки и сотни раз, но просто трансляции вам недостаточно — вам нужно вовлечь участников. Многие компании рассматривают возможность перехода к различным форматам совмещения офлайн- и онлайн-мероприятий.

12 марта 2020 года агентство Eventum Premo совместно с разработчиком Toola объявило о запуске платформы Zeen. Это особый формат проведения мероприятий с использованием онлайн-инструментов вовлечения участников и создания особого цифрового опыта участия в мероприятии.

Сервис ориентирован на организаторов информационных мероприятий — от форумов до презентаций новых продуктов. Он позволяет транслировать полноценное выступление спикеров и предоставляет ряд механик для вовлечения аудитории: текстовую трансляцию, голосования, опросы, а также дает возможность работать с контентом и делиться им в социальных сетях.

Особенность Zeen — в возможности создать полноценное онлайн-мероприятие «под ключ» (от концепции и подготовки материалов до его полной реализации) в дополнение к офлайн-ивенту.

Функционал

Можно отслеживать ход выступления по основным темам, получить подробную информацию о спикере, управлять скоростью трансляции, переключаться на презентацию спикера.

Сервис «Комментатор» ведет текстовую трансляцию. Здесь предусмотрены ссылки на дополнительные материалы и отражение ключевых цитат.

Также Zeen позволит создавать голосования во время выступления. Люди смогут принимать участие в событии и влиять на его дальнейший ход. Можно задавать вопросы спикеру и комментатору и моментально получать ответ.

Кроме того, с помощью платформы можно проводить опросы — например, в виде теста на закрепление полученного материала.

«Zeen лучше, чем обычный стрим. Но будем честными: ничто не заменит мероприятие с точки зрения вовлеченности зрителей. Мы с удовольствием готовы продемонстрировать все возможности нашей платформы», — отметили в Eventum Premo.

Eventum Premo Zeen Toola
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