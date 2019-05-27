Здоровый женский гедонизм: Anybodyhome! обновило коммуникационную платформу бренда kari

Здоровый женский гедонизм — так креаторы из Anybodyhome! ( Коммуникационная группа MOVIE ) и международная сеть магазинов обуви и аксессуаров kari видят новую коммуникационную платформу бренда. Удовлетворение потребности баловать себя незапланированными обновками легло в основу креативной концепции «Хочу! Хочу! Хочу!», реализуемой агентством в охватных медиа и точках продаж с учетом промо-плана kari на 2019 год.

Стратегической задачей стала отстройка от рынка за счет изменения восприятия покупки обуви с «купить в бюджете и дешевле» на «купить и то, что надо, и то, что хочется». Внутренний конфликт между «надо» и «хочу» послужил отправной точкой для серии роликов, где практичная героиня, благодаря kari, находит компромисс между своими насущными потребностями и множеством внутренних желаний, показанных через характерных персонажей.

Михаил Перловский, креативный директор Anybodyhome!: Каждый человек — сокровищница очень разных характеров, которые заявляют о себе в самые неожиданные моменты. В этой кампании нам удалось «помирить» характер героини с характерами модного критика, императрицы, девочки-бунтарки, карьеристки, звездной дивы и другими. Всего в течение года зрители увидят 12 персонажей, представляющих разные товарные группы бренда kari.

Юлия Данилина, директор по маркетингу kari: Агентству удалось погрузиться в философию бренда, предложить не просто оригинальное креативное решение, но и созвучное сценическому образу амбассадора kari — российской актрисы театра и кино Марии Куликовой, которая представляет бренд с 2018 года. Мария, снявшаяся в десятках популярных фильмов и сериалах, среди которых «Две судьбы», «Парфюмерша», «Склифосовский», ярко выражает портрет нашей целевой аудитории — современная женщина, которая реализует с kari свое право следовать своим желаниям, быть разной в зависимости от ситуаций и экспериментировать со стилем.

«Бунтарка»

Состав творческой группы:

kari (клиент)

Юлия Данилина директор по маркетингу

ANYBODYHOME! (креатив)

Креативный директор: Михаил Перловский

Арт-директор: Алла Ботвич

Копирайтер: Александр Рагозин

Аккаунт-директор: Екатерина Сторожева

Директор по стратегическому планированию: Елена Руденская

Стратег: Евгений Шнейдер

Продюсер: Антон Михельсон

Pantera Films (продакшн)

Режиссер: Иван Копылов

Продюсер: Руфина Сарварова