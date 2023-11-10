Сергей Жуков показал, как звучат российские заводы

Продюсер и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков снялся в ролике Минпромторга, по сюжету которого артист собирает в музыкальный трек звуки нескольких десятков российских производств и образцов промышленной продукции.

Главными героями ролика стали Жуков, заводы, диджейский пульт и операторская видеонаблюдения. Стук работающих станков, шум турбины, рёв самолёта и гудение отплывающего корабля вдохновляют музыканта на создание композиции. В конце ролика трек вырывается за пределы операторской и звучит на весь город.

Задача видео — рассказать, что промышленность — это динамичная и постоянно развивающаяся сфера, которая незримо присутствует в жизни каждого. Работа заводов и предприятий преображает страну, говорят в Минпромторге.

В ведомстве отмечают, что короткие динамичные видео — это наиболее понятный и популярный формат контента, поэтому для создания портрета российской промышленности выбрали его. Жуков был приглашён на роль главного героя, так как он популярен у нескольких поколений россиян и его треки звучат по стране больше 25 лет.

Проект реализовало коммуникационное агентство maslov:agency. Видео выпустили в рамках поддержки павильона Минпромторга «Сделано нами» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«С помощью "ритма" мы старались не только привлечь внимание к экспозиции Минпромторга на выставке-форуме "Россия", но и донести до посетителей принципиально важные для нас смыслы. Показать, чем живут современные отечественные заводы, что на самом деле скрывается за фасадами масштабных производств. И продемонстрировать, что на предприятиях всегда есть место искусству, творчеству и креативному подходу», — рассказал замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.