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18+
25.08.2022 в 08:00

Запуск единой информационной системы о путёвках россиян просят отложить

Она разрабатывалась семь лет и должна была заработать с сентября 2022 года

Единая система электронных путевок, которая должна заработать 1 сентября, по-прежнему не готова. В связи с этим представители туротрасли попросили перенести её запуск, но в Ростуризме оснований для этого не видят, пишет РБК.

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой перенести сроки запуска системы как минимум до 1 марта 2023 года. РСТ называет причиной переноса «сложную ситуацию на туристическом рынке в условиях пандемии и санкций», а также необходимость заблаговременного подключения большинства туроператоров и принятия подзаконных актов.

Участники рынка рассказали изданию, что до сих пор у них нет понимания, как детально функционирует система и что необходимо сделать, чтобы к ней подключиться. В Tez Tour, которая уже начала интегрировать «Электронную путёвку», уточнили, что из-за задержек с получением обратной связи от сотрудников технической поддержки на завершение работ «с высокой долей вероятности потребуется больше времени, чем ожидалось». Из всех опрошенных РБК туроператоров о готовности подключиться к системе сообщил только Anex Tour.

В Ростуризме не видят оснований для переноса срока вступления в силу закона об «Электронной путёвке». Там напомнили, что существует переходный период, когда компании смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему. До 1 марта 2023 года туроператоров выездного туризма, не будут привлекать к ответственности за это нарушение, а для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года.

Разработкой «Электронной путевки» с 2015 года занималась группа «Астерос». В 2017 году к проекту подключился и «Ростех». По замыслу чиновников, система должна была стать новым механизмом контроля за отраслью, и защитить интересы туристов. Однако туроператоры прохладно встретили нововведение, объяснив свою позицию множеством имеющихся в плане технических недоработок.

Ростуризм электронная путёвка
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