Власти РФ выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе в жилых домах

Минфин не одобрил запрет продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с копией проекта отрицательного отзыва правительства на законопроект. Документ уже направлен в кабмин.

В министерстве указали, что регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». В ведомстве считают, что предлагаемая норма создаст «новый административный барьер» для бизнесменов.

Кроме того, если собрание жильцов получит право принимать подобные решения, то входящие в него граждане могут злоупотреблять своими полномочиями. Например, сговариваться даже против добросовестных предпринимателей, полагают в ведомстве.

Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом, пишет издание.

В июле 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым жильцам многоквартирных домов предлагается дать право запрещать продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общепита, которые работают в нежилых помещениях тех же зданий. Документом предполагается, что запрет может быть введён решением общего собрания собственников помещений многоэтажки.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении Совета Госдумы. Следующий этап — первое чтение, его дата пока не определена.