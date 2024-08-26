Сбор за использование зарубежного софта не коснется малого и среднего бизнеса

В России разрабатывают законопроект, который предусматривает сборы за использование иностранного программного обеспечения (ПО) для компаний. При этом в готовящемся документе появились исключения: он не будет распространяться на бюджетные организации, а также на малый и средний бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму в сентябре. Тогда же раскроют детали о размере сбора и круге компаний, на которые он будет распространяться.

Эксперты, опрошенные «Ъ», опасаются, мера может быть воспринята бизнесом как возможность продолжить использовать зарубежное ПО.

Инициатива о введении сбора за использование иностранного софта была анонсирована в мае. Ее цель — уравнять иностранное ПО и российское. Сама идея сбора обсуждалась еще в 2023 году. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что сбор планируется направить на гранты и льготные кредиты российским разработчикам.