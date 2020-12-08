Владимир Путин подписал закон об удаленке

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в Трудовом кодексе понятие удаленной работы. Документ появился на сайте правовой информации.

В законе отражены ключевые понятия — дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, прописаны обязанности работодателя и работника при такой занятости.

Перевод на временную удаленку возможен на срок не более шести месяцев и не может быть основанием для снижения зарплаты. При этом работодатель обязан обеспечивать сотрудников необходимой техникой или возмещать затраты на ее аренду.

Дистанционного работника могут уволить, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней, либо если он изменил местонахождение и из-за этого стал хуже выполнять свои обязанности.

Законопроект был принят в первом чтении 21 июля. В силу он вступает 1 января 2021 года.