Задача о рюкзаке и «ингредиенты» в команде: «Яндекс Еда» сняла фильм о работе сервиса

«Яндекс Еда» выпустила документальный фильм «Путь Еды». В нем эксперты сервиса и комик Сергей Орлов объяснили, какие технологии «под капотом» приложения: как устроено ценообразование доставки и работают рекомендательные ленты или как рассчитываются сроки доставки.

Например, по какому алгоритму в сервисе прогнозируют точное время, когда курьеру нужно забрать готовый заказ из ресторана. Для зрителей фильм — это возможность узнать, кто развивает «Яндекс Еду» и какой путь проходит блюдо от оформления заказа пользователем до момента доставки.

Сложные темы герои фильма объяснили простым языком, а некоторые в форме стендап-комедии. Например, сотрудники «Еды» рассказали, как научили YandexGPT генерировать текст о блюдах, а Сергей Орлов попробовал создать описание шаурмы. Также эксперты поделились, как университетская задача о рюкзаке помогла им высчитывать, сколько блюд определённого размера поместятся в термосумку курьера.

Героями фильма стали руководитель e-com-сервисов «Яндекса» Роман Маресов, СЕО «Яндекс Еды» Евгений Анищенков, CPO Алексей Мартемьянов, COO Максим Ивенин, CTO Александр Швец, CDO Илья Ирхин и другие. Они рассказали об особенностях корпоративной культуры сервиса и традициях в команде: например, о том, как регулярно ходят на совместные ужины и почему после успешных запусков бьют в гонг в офисе. В конце фильма герои поделились своими представлениями о том, что ждёт индустрию в будущем.