Зачем людям соцсети с картинками и чем заменить Pinterest в случае ухода из России

Pinterest входит в ТОП-15 самых популярных соцсетей мира — более 400 млн пользователей в месяц. На российском рынке эта площадка также давно завоевала внимание аудитории, в особенности зумеров и миллениалов. Именно от них чаще всего можно услышать фразы «хочу как в Pinterest» — эстетично и модно. Но на фоне новостей о штрафах соцсети и прецедентов с уходом из России других зарубежных сервисов не исключено, что этот сценарий вскоре может произойти и с главной площадкой для поиска картинок. О том, почему соцсети с визуальным контентом становятся такими популярными и чем заменить Pinterest в случае его ухода, Sostav рассказала PR lead диджитал-агентства CreativePeople Анастасия Кузнецова.

Правая рука дизайнера, фотографа и стилиста: в чем польза площадок с визуальным контентом

В мире креативных профессий сложно обойтись без помощи мудбордов, референсов и любого другого вспомогательного визуала. Именно эти инструменты позволяют специалистам придумывать идеи или повторять готовую картинку в своей работе.

Например, на Pinterest за идеями может прийти как фотограф или дизайнер интерьера, так и мастер по маникюру. А уйдут они с площадки уже с готовыми решениями. В первую очередь, мудборды и референсы важны для работы творческих специалистов с заказчиками. Например, дизайнеру составление досок настроения позволяет выразить свои идеи в визуальной форме, а его клиенту — лучше понять предлагаемую концепцию. Также заказчику будет легче принимать решения, если он видит, как сочетаются определенные компоненты. Ту же пользу мудборды несут, например, для стилистов и визажистов, которые перед началом работы согласовывают с клиентом приблизительный результат с помощью готовой картинки.

Если затронуть аспект подхода к поиску информации, то поколение Z чаще других пользуется поиском именно в соцсетях, чем в Google. Соответственно, искать визуал они тоже будут скорее в Pinterest, чем в поисковике. Любят Pinterest и представители поколения X — им пользуются 82% опрошенных в исследовании.

В этом контексте очевидна столь большая популярность площадок с визуальным контентом. Без них представителям целого ряда специалистов разных поколений пришлось бы тратить часы на поиск подходящих картинок по всему интернету.

Возможные предпосылки ухода Pinterest из России

В декабре 2023 года Pinterest был оштрафован за отказ удалять запрещенный в России контент. В 2024 году санкции к фотохостингу повторялись. Последний раз сумма штрафа составила 3,5 млн рублей, а сервис отказался удалять или ограничивать запрещенную в России информацию.

Один из недавних случаев блокировки зарубежных платформ в России коснулся Discord. Мессенджер неоднократно штрафовали, последний раз это произошло 30 сентября 2024 года. В итоге он был заблокирован 8 октября 2024 года.

Как и в случае с Discord, это уже не первые санкции к Pinterest с российской стороны. Но в отличие от мессенджера, на текущий момент в СМИ нет информации, какие именно данные фотохостинг отказался удалять или ограничивать для распространения.

По словам Владимира Коломейцева, партнера консалтинговой фирмы «Параплан», никто не может с точностью предсказать, как долго Pinterest сможет избегать блокировки. Законодательством не предусмотрены четкие критерии для оценки сроков таких решений.

Владимир Коломейцев, юрист, партнер консалтинговой фирмы «Параплан»: Юридические предпосылки блокировки связаны с требованиями закона «о самоконтроле». Помимо обязательства удалять признанный Роскомнадзором незаконным контент, социальная сеть должна ежегодно публиковать установленную отчетность, предоставлять необходимые документы и отвечать на запросы надзорного органа. Полное игнорирование и требований об удалении контента, невыплата штрафов и непредоставление отчетности совокупно могут повлиять на скорость такой блокировки.

Незаменимых нет: кто придет на смену Pinterest?

Стоит признать, что Pinterest сделал проще жизнь многих людей. Очевидно, что гипотетический уход платформы разочарует пользователей, которые привыкли использовать его ежедневно и не знают аналогов.

При этом есть несколько сервисов с похожим функционалом — среди них и российские, и зарубежные платформы.

«Постила»

Российский сервис, в котором можно искать идеи и вдохновение под любые задачи. На платформе можно выбрать конкретную категорию постов: от автомобилей до гороскопов. Также пользователи могут создать свою тематическую доску, которую при желании легко спрятать от посторонних, и выкладывать туда любой контент.

«Чойс»

В «Чойс» пользователи могут сохранять понравившиеся товары из онлайн-магазинов, маркетплейсов и соцсетей вместе с фотографиями, ценами и ссылками на покупку. Можно сохранить и фото из Pinterest. Кроме того, внутри приложения уже есть более 100 тыс. товаров российских брендов. Пользователи сервиса могут создавать подборки товаров и делиться ими, а также искать вдохновение в подборках других пользователей, блогеров и брендов.

Behance

Сервис от компании Adobe. Здесь можно найти портфолио как начинающих специалистов, так и уже известных профессионалов. Каждый может создать профиль и публиковать свое творчество, чтобы другие люди могли его заметить и оценить. У пользователей есть возможность выходить в прямой эфир, чтобы поддерживать интерес подписчиков к своему контенту.

Cosmos

Зарубежное приложение, запущенное в 2023 году. Cosmos позиционирует себя как «новый Pinterest для креативщиков». Приложение создает свой контент не только из оригинальных визуальных элементов, которые пользователи загружают в приложение, но и из интернета и других соцсетей.

Designspiration

Онлайн-платформа, которая также будет полезна дизайнерам, художникам, фотографам и всем, кто ищет креативные идеи. На Designspiration можно найти множество творческих работ, включая графический дизайн, архитектуру, иллюстрации, моду, фотографию и многое другое.

Сложно предугадать, как долго Pinterest еще сможет оставаться на плаву, несмотря на большое количество санкций. Как бы там ни было, практика последних лет показывает, что незаменимых брендов нет практически ни в одной сфере.