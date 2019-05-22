Media Wise поддержало благотворительный пробег Societe Generale

Агентство Media Wise (Media Direction Group), которое является медийным партнером Росбанка, поддержало 8-й Благотворительный пробег группы Societe Generale в России. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Синдром любви» на развитие программы ранней психолого-педагогической и социальной помощи семьям с детьми с синдромом Дауна.

В рамках мероприятия состоялись 2 детских забега, взрослый забег на дистанцию 2 км, а также костюмированный пробег FUN RUN, победителей которого определяли через шумомер. В пробеге приняли участие сотрудники Societe Generale в России и партнеры группы, в том числе команда Media Wise. Агентство предоставило памятные призы и подарки для победителей.

Пробег под слоганом «Каждый шаг — это вклад в будущее особенных детей!» прошёл на территории Измайловского парка. Его организаторы собрали для фонда «Синдром любви» 1,4 млн рублей — из расчета 1 рубль за каждый преодоленный участниками метр дистанции.

Группа Societe Generale представлена в России Росбанком, Русфинанс Банком, банком «ДельтаКредит», Societe Generale Insurance и ALD Automotive.

Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка, региональный руководитель по коммуникациям Societe Generale в России В этом году мы в восьмой раз собрались на Благотворительном пробеге, чтобы помочь семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. Мы благодарны нашим друзьям из фонда «Синдром любви» за то, что они делают, и рады, что можем оказать им реальную поддержку — общими усилиями за восемь лет мы собрали более 10,1 млн рублей.

Николай Муравьев, генеральный директор агентства Media Wise Мы рады возможности всесторонне сотрудничать с Росбанком и другими компаниями группы Societe Generale в России и поддерживать их социально полезные инициативы. Благотворительный забег — это прекрасная возможность оказать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается, и мы благодарны нашему партнеру Росбанку за приглашение к участию.