«Юникредит-банк» могут купить структуры «Альфа-групп»

Бенефициаром покупки российского «Юникредит-банка» у итальянской Unicredit Group могут выступить структуры «Альфа-групп». Сделка пройдет с дисконтом в 60%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обратились к казначейству Италии с предложением выкупить российский бизнес итальянской банковской группы UniCredit. Один из инвесторов связан с компанией А1, входящей в «Альфа-групп».

План предусматривает, что базирующиеся в Дубае инвестиционные фирмы Asas Capital и Mada Capital создадут специальную структуру и объединятся с инвестиционной фирмой Inweasta, которая уже работает в России. Сложная структура сделки нужна, чтобы обойти санкции Евросоюза в отношении «Альфа-банка», уверяют собеседники издания.

В «Альфа-банке» сообщили, что им не известно о подобных планах, в А1 и «Альфа-групп» не ответили на запрос издания.

Итальянская банковская группа UniCredit с 2022 года изучает возможность обмена своих активов в России с местными финансовыми компаниями. Ранее покупкой интересовалась группа «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина.