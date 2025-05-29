Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.05.2025 в 10:15

«Юникредит-банк» могут купить структуры «Альфа-групп»

Сделка пройдет с дисконтом

Бенефициаром покупки российского «Юникредит-банка» у итальянской Unicredit Group могут выступить структуры «Альфа-групп». Сделка пройдет с дисконтом в 60%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обратились к казначейству Италии с предложением выкупить российский бизнес итальянской банковской группы UniCredit. Один из инвесторов связан с компанией А1, входящей в «Альфа-групп».

План предусматривает, что базирующиеся в Дубае инвестиционные фирмы Asas Capital и Mada Capital создадут специальную структуру и объединятся с инвестиционной фирмой Inweasta, которая уже работает в России. Сложная структура сделки нужна, чтобы обойти санкции Евросоюза в отношении «Альфа-банка», уверяют собеседники издания.

В «Альфа-банке» сообщили, что им не известно о подобных планах, в А1 и «Альфа-групп» не ответили на запрос издания.

Итальянская банковская группа UniCredit с 2022 года изучает возможность обмена своих активов в России с местными финансовыми компаниями. Ранее покупкой интересовалась группа «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина.

Альфа-групп Юникредит-банк
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.