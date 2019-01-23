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23.01.2019 в 11:40

Юлия Зубко возглавила Zenith Russia

Марина Александровская покинет компанию в связи с переездом в другую страну

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Юлия Зубко

Юлия Зубко назначена генеральным директором российского подразделения Zenith (входит в Publicis Groupe). До этого она занимала позицию управляющего директора Zenith Russia. Марина Александровская, которая возглавляла агентство c 2016 года, покинет компанию в связи с переездом в другую страну.

Зубко перешла в Publicis Groupe из GroupM в 2014 году на позицию управляющего директора агентства Optimedia. В 2016 году она была назначена управляющим директором агентства Zenith в связи с реструктуризацией группы. На протяжении более чем 22 лет своей карьеры Зубко успешно развивала качество клиентского сервиса и экспертизу команд для крупных клиентов: L’Oreal, Sanofi, Mars, Mondelez, VW Group, Daimler, Essity, Kimberly-Clark и т. д.

Джефф Чалмерс, Chief Media Officer Publicis Groupe: «Я очень благодарен Марине за перемены, которые она принесла в Zenith. Под ее руководством изменилась корпоративная культура, были заключены новые контракты, у клиентов повысилась общая удовлетворенность сотрудничеством с агентством, мы стали завоевывать лидирующие позиции на рынке и укреплять нашу репутацию. Хотя нам, безусловно, будет не хватать Марины, в реализации этих достижений она работала рука об руку с Юлией. Поэтому я полностью уверен, что развитие Zenith будет продолжаться и даже ускоряться под ее руководством».

Марина Александровская, ex-General Manager Zenith Russia: «Я была по-настоящему счастлива работать в Zenith Russia эти годы. Это было очень насыщенное и интересное время — потрясающие проекты, уникальные клиенты и, конечно, моя любимая команда. Я благодарю всех коллег и партнеров, с которыми мы сотрудничали и желаю команде Zenith под руководством Юлии головокружительных успехов — уверена, они не за горами».

Юлия Зубко, General Manager Zenith Russia: «За все 5 лет, которые я работаю в Publicis Groupe, не было ни одного дня, чтобы наша компания не развивалась, следуя требованиям времени и ожиданиям клиентов. Я горжусь, что работаю с командой, которая ежедневно готова к изменениям и открыта новым интересным задачам. Я благодарна Марине за совместную работу на протяжении нескольких лет и желаю ей огромных успехов».

Zenith Russia Юлия Зубко
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