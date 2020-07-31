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18+
31.07.2020 в 17:15

«Юла» поддержала малый бизнес кампанией с бодрым техно и казанскими предпринимателями

В ролике – реальные предприниматели из Казани, у которых есть свои магазины на «Юле»

Сервис «Юла» запустил рекламную кампанию в поддержку российского малого бизнеса. Она приурочена к запуску новой услуги «Магазины», рассказали Sostav в компании.

В ролике — реальные представители малого бизнеса из Казани. У них есть свои магазины на «Юле» — бренд украшений «Достойно» и одежда для занятий экстремальными видами спорта «Чукча». Сайт проекта подробнее рассказывает о героях и о том, как начинался их бизнес.

Видео сняла студия «Громкий продакашен». Она же в прошлом году выпустила неофициальную, но нашумевшую рекламу «Чебоксарского трикотажа».

Тимур Исмаев, режиссер ролика:

Сейчас время «ренессанса местных». Найти что-то своё любимое среди локального — это и круто, и в своём роде даже осознанно. Поддержка и интерес к local heroes чувствуется везде: от стикеров в Инстаграме про малый бизнес и вот до этого проекта «Юлы».

О запуске «Магазинов» «Юла» объявила накануне. Услуга позволяет предпринимателям открыть свой магазин и получить новый инструмент для продаж в интернете и доступ к платежеспособной аудитории сервиса.

Сервис «Юла» основан внутри Mail.ru Group в 2015 году. Он предлагает пользователям объявления на основе геолокации и интересов. Представители платформы говорят, что по итогам 2019 года ежемесячная аудитория составила 27 млн человек, а база объявлений превысила 32 млн товаров.

Юла
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