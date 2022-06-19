YouTube заблокировал каналы медиахолдинга «Красный квадрат»

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы крупного российского производителя телепередач — медиакомпании «Красный Квадрат» Аркадия Ротенберга. При попытке зайти на канал появляется сообщение: «Эта страница недоступна», — и ошибка 404. Среди продуктов компании — популярные передачи, включая «Давай поженимся!» и «Модный приговор». Отдельные каналы этих шоу тоже стали недоступны.

Также «Красный Квадрат» производит сериалы, фильмы и организует концерты. Наиболее известные проекты холдинга — передачи «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка» и другие. Компания занималась продакшеном сериалов «Школа», «Попытка Веры», «Гаражи», «Побег».

Канал программы «Голос» на момент публикации продолжает работу. Созданием передачи также занимается «Красный Квадрат».

Ранее российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл» — подало заявление о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Такой исход компания предвидела ещё в марте, а в мае арбитражный суд многократно накладывал арест на денежные средства компании из-за блокировок российских СМИ. Среди заблокированных оказались каналы ВГТРК, «ГПМ Развлекательное телевидение» (телеканалы ТНТ, «Пятница!», 2×2, ТВ-3) и других медиакомпаний. Из-за ареста банковского счёта компания не смогла исполнять финансовые обязательства.