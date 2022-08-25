YouTube заблокировал канал КАМАЗа и «Объединённой авиастроительной корпорации»

YouTube, принадлежащий американской компании Google, вновь заблокировал каналы российских компаний. На этот раз видеохостинг ограничил доступ к официалным аккаунтам КАМАЗа и «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом компании сообщили в Telegram.

Канал крупнейшего российского производителя грузовиков был заблокирован видеохостингом из-за наложенных в отношении компании санкций. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя, подчеркнув, что КАМАЗ будет публиковать контент на других платформах.

«Наш канал на YouTube был удостоен «особой чести». Нам заблокировали доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала», — говорится в сообщении ОАК. В компании добавили, что перенесли свой контент на Rutube.

Оба канала заблокированы «без возможности восстановления в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Ранее YouTube заблокировал официальный канал «Ростеха». После этого государственная корпорация также перешла на отечественный видеохостинг Rutube.