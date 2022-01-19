YouTube перестанет финансировать YouTube Originals

YouTube прекращает инвестировать в производство оригинальных сериалов и шоу подразделения YouTube Originals, сообщил бизнес-директор YouTube Роберт Кинкл в Twitter.

По его словам, компания планирует перенаправить финансирование на партнёрскую программу для создателей видеороликов, которая насчитывает уже более двух миллионов участников. За последние три года авторы роликов получили уже свыше 30 млрд долларов. В производстве сервиса останутся только те шоу, которые выпускают Black Voices и YouTube Kids.

Глава YouTube Originals Сюзанна Дэниелс покинет компанию уже в марте 2022 года.

YouTube Originals запустили в 2016 году для съёмок оригинальных сериалов и шоу. Они были доступны по подписке YouTube Premium. Начиная с 2019 года контент YouTube Originals стал доступен всем — бесплатно, но с рекламой.