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18+
29.01.2025 в 10:45

В YouTube заявили, что не показывали многочасовую рекламу пользователям с блокировщиками

В компании объяснили появление таких промороликов техническими проблемами

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Видеосервис YouTube опроверг сообщения о том, что пользователи с включенными блокировщиками рекламы видят длинные проморолики без возможности их пропустить. Об этом пишет The Verge.

В сервисе подчеркнули, что реклама, которую невозможно пропустить, обычно длится 15 секунд, а в некоторых случаях, например, на YouTube TV, до 30 или 60 секунд.

Использование блокировщиков рекламы может вызывать технические проблемы, в частности, «исчезновение» кнопки «Пропустить», предположили в YouTube. Там напомнили, что подобные инструменты нарушают условия использования платформы, поэтому могут привести к ограничениям в работе сервиса.

Пользователям предложили отключить блокировщики и оформить подписку на YouTube Premium для доступа к контенту без рекламы.

Ранее пользователи YouTube пожаловались на длительную (до трех часов) рекламу, которую невозможно пропустить. Некоторые из юзеров заявили, что их блокировщики рекламы не только не блокируют рекламу, но и могут скрывать кнопку «Пропустить».

YouTube Блокировщики
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