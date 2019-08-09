YouDrive разрешит пользователям брать попутчиков

YouDrive начал предлагать клиентам скидки в рамках «умных тарифов» за указание места назначения и приблизительного времени завершения поездки. Размер скидки рассчитывается с учетом длительности поездки и уровня спроса в конечной точке маршрута, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей сервиса.

Планируется, что нововведение со временем ляжет в основу новой функции — в дальнейшем пользователи смогут сразу передавать автомобиль по завершении аренды другому клиенту, а также брать попутчиков.

«Каршеринг — это прежде всего общественный транспорт для коротких поездок внутри города. Такой сервис может стоить дешевле, чем сейчас, если предоставить еще больше возможности для шеринга», — отметил основатель и гендиректор YouDrive Борис Голиков.

Для пользователя новые «умные тарифы» будут привлекательны, если окажутся просты и понятны, считает президент Sistema_VC Дмитрий Филатов. При этом, по его мнению, в России культура разделения поездок еще не сформирована, так как люди высоко ценят личное пространство. Кроме того, разделение поездки выгодно, если она дорогая, но в России и такси, и каршеринг сравнительно дешевы, «поэтому привлекательность функции разделения поездки в сравнении с безопасностью и комфортом личного пространства не очевидна».

Конкурирующие сервисы также экспериментируют с тарифами. Так «Яндекс.Драйв» в апреле ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сохранив и поминутную тарификацию. Всего за первое полугодие 2019 года москвичи совершили 24 млн поездок на каршеринге. По данным мэрии, ежедневно каршеринговым автомобилем в среднем пользуются семь человек, средняя стоимость минуты составляет 6−10 рублей.